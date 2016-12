Neuer Job für Gregor Gysi: Der einstige Fraktionschef der Linkspartei im Bundestag ist zum Vorsitzenden der Europäischen Linken gewählt worden - mit knapp 68 Prozent. Er tritt die Nachfolge des Franzosen Laurent an.

Die Europäischen Linken haben Gregor Gysi zum neuen Vorsitzenden gewählt. Ein Kongress dieses Zusammenschlusses linker Parteien auf EU-Ebene wählte den ehemaligen Linken-Fraktionschef im Bundestag mit 67,6 Prozent der Stimmen an seine Spitze. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Der 68-Jährige tritt die Nachfolge des Franzosen Pierre Laurent an, der die Europäischen Linken sechs Jahre lang geführt hatte. Gysi zeigte nach der Wahl demonstrativ Respekt vor der neuen Aufgabe. "Die Wahl zum Präsidenten der Partei der Europäischen Linken (EL) fordert mich heraus", erklärte er. "Ich will dieser Herausforderung - so gut ich kann - begegnen."

Auch Griechenlands Premier Tsipras von der Syriza-Partei gratulierte Gysi zum neuen Posten.

Gysi will Kräfte der Linken bündeln

Zuvor hatte Gysi angekündigt, im Falle seiner Wahl wolle er die Kräfte der Linken in Europa bündeln und auf gemeinsame Ziele lenken. Es werde sicher weiter unterschiedliche Akzente der einzelnen Parteien geben, "aber im Ziel, die soziale Spaltung und Perspektivlosigkeit in Europa zu überwinden, sind wir uns einig". "Darauf sollten wir uns konzentrieren."

Gysi hatte 2015 sein Amt als Fraktionsvorsitzender im Bundestag abgegeben. Nachfolger wurden Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht. Für den Bundestag kandidiert er 2017 erneut.

Über dieses Thema berichten die tagesthemen am 17. Dezember 2016 um 23:35 Uhr.

