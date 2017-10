Setzen sechs! Ungefähr so lesen sich die Ergebnisse der aktuellen Studie zur Leistung von Grundschülern: Insgesamt sei in Mathematik, beim Zuhören und in Rechtschreibung ein negativer Trend zu verzeichnen. Lediglich die Lesekompetenz blieb auf dem Niveau von vor fünf Jahren.

Die Leistungen von deutschen Viertklässlern in den Fächern Mathe und Deutsch sind innerhalb von fünf Jahren signifikant gesunken. Das geht aus der Studie IQB-Bildungstrends hervor, die die Kultusministerkonferenz (KMK) veröffentlichte.

Für das Fach Mathematik verzeichnen die Forscher für 2016 im Vergleich zur Vorgängererhebung 2011 insgesamt einen Abfall. In Deutsch hatten sich die Leistungen der Schüler in den Bereichen Zuhören und in Rechtschreibung verschlechtert, während die Lesekompetenz auf ähnlichem Niveau geblieben ist wie 2011.

Im bundesweiten Kompetenzvergleich schnitten Bremens Grundschüler am schlechtesten ab. Der Anteil der Schüler, die mindestens den Regelstandard in allen vier Bereichen erreichten, fällt in Bremen signifikant geringer aus als in Deutschland insgesamt, heißt es in der Studie.

Verändert hat sich seit 2011 auch die Zusammensetzung der Schülerschaft. Der Anteil der Viertklässler mit Migrationshintergrund hat sich durch den Flüchtlingszuzug um mehr als ein Drittel auf 34 Prozent erhöht. An der Studie hatten rund 30.000 Viertklässler aus allen Bundesländern teilgenommen.

Ruf nach mehr Lehrern

KMK-Präsidentin Susanne Eisenmann sagte, die heterogene Schülerschaft stelle die Länder vor große Herausforderungen. "Die Ergebnisse der Studie zeigen einen bundesweiten Handlungsbedarf bei der Förderung in den Kernfächern Deutsch und Mathematik." In Bezug auf die Studie sprach Eisenmann von einer wichtigen Standortbestimmung. "Wir erhalten differenziert darüber Auskunft, inwieweit sich das Kompetenzniveau der Schülerinnen und Schüler in der vierten Jahrgangsstufen in den einzelnen Ländern entwickelt hat", sagte die baden-württembergische Bildungsministerin der Nachrichtenagentur dpa.

Bereits vor der Präsentation der Ergebnisse war der Ruf nach mehr Lehrern für Deutschlands Schulen lauter geworden.