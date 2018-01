Neue Köpfe, neue Inhalte: Nach der Bundestagswahl wollen sich Grünen auf ihrem heute beginnenden Parteitag neu positionieren. Doch gerade die Personalfragen bergen Zündstoff.

Von Kristin Joachim, ARD-Hauptstadtstudio

Die Worte Richtungswechsel oder Generationenwechsel fallen häufiger in jüngster Zeit in Gesprächen mit Mitgliedern der Grünen. Vor allem, wenn es um die Kandidaten für den Parteivorsitz geht, die am Samstag gewählt werden sollen, schwingt so etwas wie Aufbruchstimmung mit. Die beiden bisherigen Parteichefs, die linke Simone Peter und der Realo Cem Özdemir, treten nicht mehr an. Dafür drei Kandidaten, in die die Partei große Hoffnungen setzt: Robert Habeck, Annalena Baerbock und Anja Piel.

Vor allem Habeck und Baerbock gelten in großen Teilen der Partei als eine Art "Dream-Team", das der Partei in den kommenden Jahren die Aufmerksamkeit verschaffen könnte, um die sie als kleinste Fraktion im Bundestag kämpfen muss.

Habeck, der Kieler Landesumweltminister, gilt als Vordenker der Partei und ist auch bundesweit einer ihrer beliebtesten Köpfe. Der Schriftsteller ist weit entfernt vom spröden Theoretiker. Als Umweltminister fährt er schon mal mit Fischern aufs Meer, trinkt ihren Rum und versteht auch als Grüner ihre Probleme. Er hat die Grünen in den Landtagswahlen 2017 auf knapp 13 Prozent geführt.

Zwei Realos an der Parteispitze?

Die 37-jährige Bundestagsabgeordnete Baerbock aus dem Landesverband Brandenburg hat sich im Jamaika-Sondierungsteam einen Namen gemacht. Die Europa- und Klimaexpertin tritt dynamisch und diskussionsfreudig auf. Baerbock und Habeck gelten als Realo-Politiker, auch wenn sie nicht müde werden zu betonen, dass sie sich flügel-unabhängig fühlen und für die gesamte Partei antreten. "Vielleicht das beste Angebot, das wir je hatten", heißt es aus Realo-Kreisen. Aber auch in anderen Teilen der Partei kommen beide gut an.

Annalena Baerbock hat sich im Jamaika-Sondierungsteam einen Namen gemacht. Sie tritt gegen Anja Piel an. Für den "Frauenplatz" an der Parteispitze kandidiert auch Anja Piel, Fraktionschefin der Grünen in Niedersachsen und Partei-Linke.

Zwei Realos an der Parteispitze? Es wäre ein Novum, aber ausgemacht ist das Ganze noch nicht. Denn für den "Frauenplatz" an der Parteispitze kandidiert auch Anja Piel, Fraktionschefin der Grünen in Niedersachsen und Partei-Linke. Die 52-Jährige kann vier Jahre rot-grüne Regierungserfahrung in Niedersachsen vorweisen.

Allerdings fielen die Grünen unter ihrer Führung bei den letzten Wahlen 2017 von 13,7 auf 8,7 Prozent - nicht unbedingt eine Visitenkarte. Es wird wohl, wie so oft auf Grünen-Parteitagen, auf die Bewerbungsreden der beiden ankommen. Die Unterlegene der beiden Frauen kann theoretisch auch nochmal antreten, bei der Wahl für den zweiten Vorsitzenden, bei der auch Robert Habeck kandidiert.

Für Baerbock könnte sprechen, dass sich nur ungefähr ein Drittel der 825 Delegierten selbst einem Flügel zuordnen, also besonderen Wert auf die Arithmetik legt. So heißt es immer wieder, wenn man Parteimitglieder fragt. Offizielle Zahlen gibt es nicht.

Wagen die Grünen etwas Neues?

Auch Habeck muss am Freitag zunächst eine große Hürde nehmen, bevor er am nächsten Tag zur Wahl antreten kann. Denn für den Fall, dass er zum neuen Parteichef gewählt wird, möchte er sein Kieler Ministeramt für eine Übergangszeit weiterführen. Mindestens acht Monate lang. Doch dafür muss die Satzung der Partei geändert werden, mit mindestens einer Zweidrittel-Mehrheit der Delegierten. Auch das ist keineswegs sicher.

Es geht bei diesem Parteitag um eine grundsätzliche Entscheidung: Wollen die Grünen bei der Besetzung ihrer Posten weiter an der Flügel-Logik festhalten, oder wagen sie den Versuch, mit zwei Realos ein deutliches Zeichen der Erneuerung zu setzen?

Wenn er Parteichef wird, will Robert Habeck sein Amt als Umweltminister Schleswig-Holstein für eine Übergangszeit weiterführen.

Habeck will "die richtigen Themen adressieren"

Denn die neue Spitze wird auch das neue Grundsatzprogramm entscheidend mitgestalten, mit dem die Partei in die nächste Bundestagswahl ziehen wird. Das aktuelle ist von 2002. Auf dem Parteitag soll der Startschuss fallen - bis 2020, pünktlich zum 40. Geburtstag der Grünen, soll es fertig sein. Habeck will die Grünen wieder zu einer Bewegungspartei machen. Also ein bisschen zu dem, was die Partei mal war - damals als sie aus der Frauenbewegung, der Friedensbewegung und der Ökobewegung hervorgegangen ist. Alles Strömungen in der Gesellschaft, die nicht in der Politik abgebildet wurden.

Im Moment zählt die Partei rund 65.000 Mitglieder, so viel wie noch nie. Doch Habeck sieht noch mehr Potenzial bei den Wählern. Bislang habe nur noch keine Partei die richtigen Antworten auf die drängenden Fragen der Zeit gestellt: "Ich sehe das bei meinen Kindern. Die diskutieren politisch, aber die wissen nicht, wo sie sich engagieren sollen. Wenn wir die richtigen Themen adressieren, dann schließt sich die poltische Lücke vielleicht wieder." Mit diesen Themen meint er die globalisierte, digitale Welt, den Klimawandel, Nachhaltigkeit, sozialen Frieden und die Verbindung von Ökologie mit Ökonomie.

Die nächsten Jahre als kleinste Fraktion im Bundestag könnten schwer werden für die Grünen, zumal von hier kein Signal der Erneuerung ausgeht. Mit Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter wurden erst kürzlich die alten Fraktionschefs in ihrem Amt bestätigt. Umso größer wird die Bedeutung der Partei werden - und wer sie künftig führt.

Über dieses Thema berichtete das ARD Morgenmagazin am 26. Januar 2018 um 05:39 Uhr.