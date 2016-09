Vor der Urwahl Doping für die Grünen-Basis

Noch ist die Urwahl um die Spitzenkandidatur der Grünen nicht eröffnet, doch die vier Bewerber befinden sich längst im internen Wahlkampf. Jetzt treffen sie am Rande einer Veranstaltung der Grünen Jugend erstmals direkt aufeinander.

Von Julian Heißler, tagesschau.de

Langsam geht es los. Gut ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl nimmt der Wettbewerb um die Spitzenkandidatur der Grünen an Fahrt auf. Vier Kandidaten haben bereits erklärt, sich dem Votum der Parteibasis stellen zu wollen: Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck, Parteichef Cem Özdemir und die beiden Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter. Jetzt treffen sie am Rande des Bundeskongresses der Grünen Jugend in Göttingen erstmals aufeinander.

Es ist bereits das zweite Mal, dass die Mitglieder der Grünen darüber entscheiden dürfen, welches Spitzenduo die Partei in die Bundestagswahl führt. Bereits vor der Wahl 2013 fühlten sich zahlreiche Spitzengrüne und auch einige weniger Bekannte dazu berufen, die Partei in den Wahlkampf zu führen. Da sich die Bewerber untereinander nicht einig wurden, musste schließlich die Basis entscheiden.

Neue Regeln

Für den weiblichen Platz in der Doppelspitze setzte sich damals Katrin Göring-Eckardt gegen Claudia Roth und Renate Künast durch. Diesmal gilt sie hingegen als gesetzt. Eine Gegenkandidatin gibt es derzeit noch nicht. Ihre einzige Mitbewerberin, die Brandenburgerin Sonja Karas, schaffte es bislang nicht, sich die mittlerweile notwendige Unterstützung eines Landes- oder Kreisverbands der Partei zu sichern. Diese Regel ist neu. Beim letzten Mal konnte sich jedes Grünen-Mitglied für den Spitzenposten ins Spiel bringen.

Entsprechend voll besetzt waren die Vorstellungspodien - auch mit Bewerbern, die teils etwas eigenwillige Standpunkte vertraten. "Letztes Mal haben wir Urwahl geübt, diesmal haben wir die Erfahrung und wissen, wie es geht.", so Göring-Eckardt im Gespräch mit tagesschau.de.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt gilt als gesetzt.

Wahlkampf im ganzen Land

Die Fraktionsvorsitzende erhofft sich vom parteiinternen Wahlkampf vor allem eine Mobilisierung der Basis. "Wir werden diesmal einen wirklich eigenständigen Bundestagswahlkampf führen", so die Fraktionschefin. "Da wird es noch wichtiger sein, dass wir die eigenen Leute motivieren." Bei der vergangenen Urwahl habe das bereits sehr gut funktioniert. "Das war ein echt gutes Gefühl", so Göring-Eckardt. "Ich hoffe, dass wir das wieder hinkriegen."

Tatsächlich hat die Partei durch die Vorstellungsrunden die Möglichkeit, ihre Anhänger im ganzen Land auf den Wahlkampf vorzubereiten. Zehn offizielle Diskussionstermine in ganz Deutschland sieht das Drehbuch der Parteizentrale vor, bevor die Mitglieder im Januar über ihr Spitzenduo abstimmen. Das Treffen in Göttingen ist dabei nicht mitgerechnet - schließlich können sich potenzielle Spitzenkandidaten noch bis zum 17. Oktober bewerben.

Grüne stellen Weichen für Bundestagswahl 2017

Hoffen auf die Mobilisierung

"So ein Prozess schafft natürlich Aufmerksamkeit", sagt Michael Kellner, Politischer Geschäftsführer der Grünen, im Gespräch mit tagesschau.de. Kellner ist einer der Zeremonienmeister der Urwahl. Auch er erhofft sich vom Kandidaten-Casting einen Schub für seine Partei. Deshalb lässt er sich das Verfahren auch etwas kosten. Rund 150.000 Euro nehmen die Grünen für die Urwahl in die Hand, damit die rund 60.000 Grünen-Mitglieder für ihren Kandidaten stimmen können.

Ob das Geld gut angelegt ist, wird man am Wahltag im kommenden Jahr sehen. Schließlich blieben die Grünen bei der Bundestagswahl 2013 trotz Urwahl hinter ihren Erwartungen zurück. Unbestritten ist jedoch, dass die Basis-Befragung die Partei in die Öffentlichkeit bringt. "In den Tagen nach dem kleinen Parteitag, auf dem wir den Urwahl-Prozess beschlossen haben, sind fünf Mal so viele Eintrittswünsche in der Parteizentrale angekommen wie sonst", so Kellner. In den Landesverbänden sähe es ähnlich aus. "Die Partei hat eine spannende Auswahl zu treffen", so Kellner. "Wir haben vier starke Kandidaten. Und bei den Männern erwartet uns ein spannender Wettbewerb."

Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer der Grünen und Zeremonienmeister der Urwahl.

Drei unterschiedliche Typen

Mit Habeck, Özdemir und Hofreiter kandidieren drei unterschiedliche Typen für den Männer-Platz im Spitzenduo. Özdemir, Parteichef und selbsterklärter "anatolischer Schwabe" setzte jüngst die Armenien-Resolution des Bundestags durch und gibt sich auch sonst als gradliniger Macher. Fraktionschef Hofreiter steht für urgrüne Themen wir Agrar- und Verkehrspolitik und ist der einzige Vertreter des linken Flügels der Partei, der sich um die Spitzenkandidatur bemüht. Bleibt noch Robert Habeck, Doktor der Philosophie, Autor mehrerer Romane und seit vier Jahren Vize-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein.

Für Habeck ist die Urwahl die Chance, den Sprung aus der Landespolitik in die erste Reihe im Bund zu schaffen. Dafür setzt er alles auf eine Karte. Zur Landtagswahl in Kiel im kommenden Jahr tritt er nicht mehr an, einen sicheren Platz auf der Landesliste gibt es nur, wenn er auch die bundeweite Urwahl gewinnt. "Ich mache ein Angebot für unsere Partei, und dafür streite ich in der Urwahl. Einen Plan B möchte und habe ich nicht", sagt Habeck in Gespräch mit tagesschau.de. Das halten seine Mitbewerber anders. Parteichef Özdemir will etwa in jedem Fall auch die Liste seines Landesverbandes mit anführen. Für einen Wahlkreis in Stuttgart wurde er ebenfalls bereits aufgestellt.

Grünen-Politiker Robert Habeck

"Kein Beauty-Contest"

Doch nicht nur deshalb gibt sich Habeck mit Blick auf die Urwahl motiviert: "Das ist für uns die Chance, uns bewusst für eine Richtung zu entscheiden. Im Mittelpunkt steht die Frage: Mit welcher Ansprache und mit welchem Angebot wollen wir nächstes Jahr reüssieren", so der Grüne. Alle drei männlichen Bewerber stünden für unterschiedliche Schwerpunkte und Lebenswege. Trotzdem sei das Verhältnis untereinander gut. "Es geht bei der Urwahl ja nicht um persönliche Rivalitäten", so Habeck.

Diese Richtungsentscheidung dürfte auch Auswirkungen auf das Wahlprogramm haben, mit dem die Grünen im kommenden Jahr antreten werden. Zwar trifft sich die Partei bereits im November zum Parteitag, um die inhaltlichen Weichen zu stellen, das endgültige Programm soll jedoch erst geschrieben werden, wenn das Spitzenpersonal steht. Habeck erwartet, dass das Ergebnis der Spitzenkandidaten-Kür dann auch bei Programm-Fragen berücksichtigt wird: "Die Urwahl ist kein Beauty-Contest", sagt er, "es geht um die inhaltliche Ausrichtung der Partei."