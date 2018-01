Wer Parteichef ist, kann nicht Minister sein - von diesem Grundsatz haben sich die Grünen verabschiedet und damit die Kandidatur von Schleswig-Holsteins Umweltminister Habeck als Parteichef ermöglicht. Denn der hatte eine Übergangsphase in Doppelfunktion zur Bedingung gemacht.

Die Grünen brechen mit einem seit der Parteigründung geltenden Grundprinzip: der Trennung von Partei- und Regierungsamt. Auf ihrem Parteitag in Hannover beschlossen die Delegierten, diesen Grundsatz aus ihrer Satzung zu streichen. Damit machten sie den Weg für den schleswig-holsteinischen Umweltminister Robert Habeck als potenziellen Parteichef frei. Der 48-Jährige hatte seine Kandidatur für die Doppelspitze an die Bedingung geknüpft, im Falle eines Wahlsiegs für acht Monate beides sein zu können - neuer Parteivorsitzender und Minister in der Regierung Schleswig-Holsteins.

Für die Satzungsänderung war eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig: Bei der Abstimmung stimmten 578 der insgesamt 749 Delegierten dafür, 149 votierten dagegen. 17 Parteimitglieder enthielten sich. Habeck zeigte sich erleichtert und sprach von "Solidarität oder die Gemeinsamkeit" in der Partei. Diese sollten sich die Grünen erhalten - unabhängig vom Ausgang der Wahl der Parteichefs.

Keine Übergangsphase - keine Kandidatur

Im vergangenen Jahr hatte Habeck in Schleswig-Holstein federführend daran mitgewirkt, dass die jetzige Jamaika-Koalition zustande kommt. Da die Landesregierung noch nicht lange im Amt sei, brauche er die Übergangsphase, hatte er vor der Abstimmung für die Satzungsänderung geworben. Und er hatte klar gestellt - werden im diese acht Monate in Doppelfunktion nicht gewährt, dann werde er nicht als Parteichef kandidieren.

Uli Meerkamm, ARD Berlin, zzt. Hannover, über die Entscheidungen des Parteitags

nachtmagazin 00:55 Uhr, 27.01.2018







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-369551~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Besonders auf dem linken Parteiflügel hatte es Kritik an Habecks Wunsch gegeben. Unterstützung erhielt Habeck unter anderem von Jürgen Trittin: "Wir müssen aufhören so zu tun, als gebe es eine unbefleckte Tätigkeit in der Partei, und alles was Regierung ist, ist falsch oder kompromisslerisch".

Bruch mit Flügelpolitik?

Die Wahl der neuen Doppelspitze ist für heute geplant. Neben Habeck kandidierten die Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock und die niedersächsische Landtags-Fraktionschefin Anja Piel. Zuvor hatte der Parteitag die scheidenden Vorsitzenden Cem Özdemir und Simone Peter verabschiedet.

Die Wahl der Doppelspitze könnte auch zu einem Bruch mit einem ungeschriebenen Gesetz der Grünen führen: In der Doppelspitze sind immer beide Flügel der Partei vertreten - Realos und linker Flügel. Mit diesem Grundsatz würde die Wahl von Habeck und Baerbock brechen. Beide zählen zum Realo-Lager.