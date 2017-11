Grünen-Parteitag in Berlin Selbstbewusst in der Schwebe

Sie standen ganz oben auf der Agenda: die Jamaika-Koalitionsverhandlungen. Doch die fallen nach dem Platzen der Sondierung aus. Die Grünen sind sich keiner Schuld bewusst. Doch wo genau steht die Partei jetzt? Opposition? Oder doch noch mitregieren?

Es könnte ein friedfertiger Parteitag werden - ganz unerwartet. Eigentlich sollten die Delegierten darüber beraten, ob Koalitionsverhandlungen für ein Jamaika-Regierungsbündnis aufgenommen werden sollen. Sie hätten sich streiten können über Klimaziele, Familiennachzug und Zugeständnisse, die die Grünen als künftiger Regierungspartner nicht hätten machen wollen aber vielleicht müssen.

Ein grünes "Mir san Mir"

Es ist anders gekommen: Die Sondierungen sind geplatzt, die Grünen fühlen sich unschuldig und gestärkt. "Es ist ein großes Selbstbewusstsein entstanden in der Partei", sagt Omid Nouripour, Abgeordneter aus Hessen, der Mitglied der Sondierungsgruppe war und mehrere Kreisverbände besucht hat. "Egal wo man hinkommt, man hört von Leuten, die immer super-kritisch waren gegen Berlin, dass sie stolz sind auf die Art und Weise, wie wir gearbeitet - eine Sondierungsgruppe, die die ganze Breite der Partei abgebildet hat und trotzdem ausgesprochen harmoniert hat."

Die Grünen haben sich während der Sondierungen hinter ureigenen Themen versammelt. Klimaschutz und Kohleausstieg zum Beispiel. Dabei ist aus ihrer Sicht deutlich geworden: Umweltpolitik machen eben nicht alle Parteien irgendwie mit. Nein, wer es ernst meine, der müsse nach wie vor die Ökopartei wählen. Ein grünes "Mir san Mir" ist da erwachsen und soll heute auch gepflegt werden.

Opposition - oder doch nicht?

Es geht bei dem Parteitag in Berlin auch um die Selbstbestätigung einer eigentlich erfolgreichen Partei: Elf Prozent erreichen die Grünen inzwischen in Umfragen - deutlich mehr als bei der Bundestagswahl am 24. September. Neuwahlen muss die Partei also nicht fürchten.

Aber die Verärgerung und die Enttäuschung in der Parteiführung, dass die Sondierungen geplatzt sind, ist trotzdem groß. Man sei so nah dran gewesen, auch grüne Ziele in eine Regierung einzubringen, sagt Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer der Grünen, der dem Sondierungsteam angehörte. Doch in der Nacht vom 19. auf den 20. November wurde die Fast-Regierungspartei wieder zur Oppositionskraft.

Oder doch nicht? Der Leitantrag ist so offen formuliert, wie die politische Lage derzeit ist. Alles ist möglich: Große Koalition, Neuwahlen, nochmal Jamaika verhandeln. "Zukunft ist, was wir draus machen", lautet prophetisch die Überschrift. Stimmt aber jetzt nicht mehr so ganz: Wie es weitergeht, bestimmt der Bundespräsident und die Vorsitzenden von Union und SPD. Die Grünen nicht.

Özdemir nennt mögliche Nachfolger

Doch es könnte noch ein anderer, etwas fernerer Blick in die Zukunft eine Rolle spielen - auf das kommende Jahr und die anstehende Neubesetzung des Parteivorsitzes. Cem Özdemir will 2018 seinen Platz an der Parteispitze abgeben - nur an wen? Der Vorsitzende, der sich die Parteiführung mit Simone Peters teilt, brachte im Interview mit der "taz" selbst mögliche Nachfolger ins Spiel. Robert Habeck etwa, Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Es sei kein Geheimnis, dass er Habeck für "einen sehr schlauen Kopf halte", sagte Özdemir. Doch es gebe auch noch viele andere "gute, profilierte und sachkundige Leute" in seiner Partei - Bundesgeschäftsführer Kellner etwa, oder der Europa-Abgeordnete Sven Giegold.

