Die Grünen bestimmen ihren Kurs für die Bundestagswahl 2017: Bei einem Parteitag in Münster beraten 850 Delegierte über die Themen Steuer-, Europa- und Verkehrspolitik. Parteichef Özdemir forderte, nach dem Sieg Trumps nicht zu resignieren.

Die Grünen haben ihren dreitätigen Bundesparteitag in Münster begonnen. Die 850 Delegierten beraten über die Themen für den Bundestagswahlkampf 2017. Dabei geht es vor allem um die Steuer-, Europa- und Verkehrspolitik.

Zum Auftakt forderte Parteichef Cem Özdemir, angesichts des Wahlsiegs von Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl nicht zu resignieren. "Wir werden uns nicht ins Schneckenhaus zurückziehen, sondern wir werden weiter kämpfen für eine bessere Welt."

Özdemir räumte ein, das Pariser Klimaschutz-Abkommen werde unter Trump aller Voraussicht nach nicht umgesetzt werden. Bei den Grünen waren auch fremdenfeindliche Äußerungen Trumps und das von ihm geforderte pauschale Einreiseverbot für Muslime auf scharfe Kritik gestoßen.

Jetzt gehe es darum, zu verstehen, wie die Gegner einer liberalen Weltanschauung es schaffen könnten, Menschen von sich zu überzeugen. Özdemir verwies auf das in weiten Teilen der Bevölkerung verbreitete Unbehagen über die Folgen der Globalisierung und warnte: "Wir werden diese Menschen ganz sicher nicht erreichen, wenn wir ihnen einfach nur sagen: 'Pech gehabt, die Welt ist nun mal so, passt euch an'."

Streitthema Vermögenssteuer

Özdemir kritisierte seine Partei wegen des Dauerstreits um die Besteuerung großer Vermögen. "Bei aller Einigkeit in den Zielen führen wir viel zu oft Selbstgespräche, welches Instrument für eine gerechtere Gesellschaft wir gut und welches wir schlecht finden." Draußen bleibe der Eindruck hängen, die Partei sei beim Thema Gerechtigkeit gespalten und ohne klaren Kurs. Die Grünen streiten vor allem, ob sie für die Wiedereinführung der Vermögensteuer eintreten sollen. Strittig ist, inwieweit große Vermögen besteuert werden sollen. Es gibt Forderungen nach einer Vermögensteuer sowie einer neuen Erbschaftsteuer. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist einer der Gegner der Vermögenssteuer aus dem Realo-Flügel.

In dem zuerst zur Beratung anstehenden Leitantrag des Bundesvorstandes zur Europapolitik werben die Grünen für eine sozialere und gerechtere EU. Ein Zukunftsfonds für eine ökologische Modernisierung solle unter anderem durch einen "europäischen Steuerpakt" finanziert werden.

Kretschmann, der als ein Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten im Gespräch ist, soll am Samstag zu den Delegierten sprechen. Kontroversen werden auch für Sonntag erwartet: Dann wird Daimler-Chef Dieter Zetsche eine Rede halten, was in Teilen der Partei auf Kritik stößt.