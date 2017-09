Jamaika ist "... wie wenn Borussia Dortmund und Schalke 04 ernsthaft überlegen würden, gemeinsam ein Stadion zu bauen". Grünen-Chef Özdemir ist illusionsfrei: Die Gespräche mit Union und FDP würden kompliziert. Umso wichtiger sei, geschlossen in die Verhandlungen zu gehen.

Die Grünen gehen schon mal voran: Eine knappe Woche nach der Bundestagswahl beraten sie zur Stunde über ein eventuelles Bündnis mit CDU/CSU und FDP. Leicht dürfte das nicht werden, machte Parteichef Cem Özdemir auf einem kleinen Parteitag in Berlin klar. Jamaika ist "...wie wenn Borussia Dortmund und Schalke 04 ernsthaft überlegen würden, gemeinsam ein Stadion zu bauen". Schließlich sei Jamaika eine "Konstellation, die sich keiner der Akteure so gewünscht hat".

Realo Kretschmann

Pragmatiker Winfried Kretschmann fasste es so zusammen: "Demokratie ist halt nur vor der Wahl ein Wunschkonzert und danach halt nicht mehr." Die Grünen hätten eine "riesige Verantwortung", mahnte Kretschmann. Sie müssten mit Respekt annehmen, was die Wähler "zusammengewählt hätten". Der Wahlkampf-Slogan "Zukunft wird aus Mut gemacht" sei jetzt eine Aufforderung an die Partei selbst.

Als Vorbild nannte er Grün-Schwarz in Baden-Württemberg: "Obwohl wir uns nicht gesucht haben, mussten wir uns finden", sagte Deutschlands einziger grüner Ministerpräsident über die Zusammenarbeit mit der CDU. Heute werde das Land von beiden "ordentlich regiert".

Grüner Pragmatiker: Winfried Kretschmann

Özdemir appelliert an "Wahlkampf-Spirit"

Ohne grüne Geschlossenheit geht es nicht, mahnte Parteichef Özdemir. "Lasst uns in dem Spirit, wie wir den Wahlkampf gemacht haben, jetzt gemeinsam weitermachen", rief er den rund 90 Delegierten zu. "Geschlossen, klar, in die Zukunft ausgerichtet, dann machen wir das super weiter."

Mit Blick auf Gerüchte, dass Grüne und FDP in kleiner Runde bereits über Ministerposten sprechen würden, sagte der Parteichef: "Es gab diese Treffen weder vor der Wahl noch nach der Wahl." Es gebe keine "Parallelverhandlungen", alle Entscheidungen würden in der Sondierungsgruppe gemeinsam getroffen.

Matthias Deiß, ARD Berlin, mit Informationen vom Grünen-Parteitag

tagesschau 12:55 Uhr, 30.09.2017







14 grüne Verhandler

Diese 14-köpfige Verhandlungsgruppe soll am Nachmittag offiziell benannt werden, zusammen mit dem formalen Beschluss für die Aufnahme von Sondierungen. An der Spitze sollen Özdemir und Ko-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt stehen. Die Verhandlungsgruppe ist so austariert, dass darin alle Parteiflügel und Regionen vertreten sind, um ein möglichst unumstrittenes Verhandlungsergebnis zu erreichen. Der Beginn der Sondierungen wird für die Zeit nach der niedersächsischen Landtagswahl erwartet, die am 15. Oktober stattfindet.

Die Grünen-Spitze Özdemir und Göring-Eckardt führt die Partei in die Jamaika-Gespräche.

Co-Parteichefin Simone Peter rief die Grünen auf, selbstbewusst in die Verhandlungen zu gehen. Die Grünen seien eine Partei, die werteorientiert sei und nicht machtorientiert. Deshalb würden sich die Grünen nicht "mit Plattitüden und Absichtserklärungen abspeisen lassen".

Die Grünen müssten sich klar zum Grundrecht auf Asyl bekennen, fügte Peter hinzu. Sie forderte zudem ein Ende der auf Einsparungen ausgerichteten Austeritätspolitik in Europa. "Deshalb ist es für mich noch längst nicht ausgemacht, dass FDP-Chef Christian Lindner Finanzminister wird", sagte sie.

Die Grünen hatten bei der Wahl mit 8,9 Prozent besser abgeschnitten, als es die Umfragen erwarten ließen. Ihre Wahlziele, dritte Kraft zu werden und ein deutlich zweistelliges Ergebnis zu bekommen, verpassten sie aber.

Wann beginnen die Sondierungen?

Ein Jamaika-Bündnis auf Bundesebene wäre ein Novum. Die potenziellen Partner - Union, FDP, Grüne - sind in zahlreichen Politikfeldern weit auseinander. Erschwerend hinzu kommt, dass die Union nicht einig ist, vor allem in der Flüchtlingspolitik. Vor der Niedersachsen-Wahl und diversen Parteitagen dürfte nicht mehr viel passieren. Schleswig-Holsteins FDP-Fraktionschef und Parteivize Wolfgang Kubicki rechnet nicht mehr damit, dass eine Jamaika-Koalition noch in diesem Jahr zustande kommt. Dies sei "nach dem Zeitplan der CDU ausgeschlossen", weil erst nach dem Parteitag der CSU Mitte November mit Gesprächen begonnen werden solle, sagte Kubicki der "Bild".

Ganz so schwarz sieht Kanzleramtschef Peter Altmaier nicht. "Wir werden in den nächsten Tagen sehr intensive Gespräche führen - die Union untereinander, aber auch mit möglichen Partnern", sagte der Merkel-Vertraute dem Magazin "Focus". Dieser Prozess werde allerdings "nicht von öffentlichem Trompetenschall begleitet".