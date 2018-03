Die SPD hat sich für das Bündnis entschieden. Das war aber noch lange nicht der letzte Schritt zur GroKo: Heute schlägt Bundespräsident Steinmeier Merkel als Kanzlerin vor - und die CSU berät über ihre Minister.

Nach der Zustimmung der SPD-Mitglieder zu einer neuen großen Koalition will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dem Bundestag die CDU-Vorsitzende Angela Merkel zur Wahl als Bundeskanzlerin vorschlagen. Die Wahl Merkels und die Vereidigung des neuen Kabinetts soll am 14. März stattfinden, wie Unionsfraktionschef Volker Kauder im Bericht aus Berlin bestätigte.

CSU berät über Vorgehen und Minister

Das CDU-Präsidium kommt am Vormittag in Berlin zusammen, um das weitere Vorgehen zu beraten. Parteichefin Merkel will zum Auftakt ein Statement in der Parteizentrale abgeben. Parallel trifft sich der CSU-Vorstand in München, um über die Besetzung der CSU-Ministerposten im neuen Bundeskabinett zu beraten. Außerdem soll es um den Fahrplan für die Übergabe des bayerischen Ministerpräsidentenamtes von Parteichef Horst Seehofer an Markus Söder gehen.

Rückblick auf lange Monate der Regierungsbildung

morgenmagazin 06:00 Uhr, 05.03.2018, Juri Sonnenholzner, SWR







Bei der Vergabe der CSU-Ministerposten steht bislang nur fest, dass Seehofer neuer Bundesinnenminister wird, zuständig auch für die Bereiche Heimat und Bauen. Für die Ressorts Verkehr und Entwicklung werden bislang drei Kandidaten gehandelt: Generalsekretär Andreas Scheuer, der bisherige Entwicklungsminister Gerd Müller und Parteivize Dorothee Bär.

Was bedeutet das Ja der SPD-Mitglieder?

tagesschau24 10:00 Uhr, 04.03.2018, Kristin Joachim, ARD Berlin







SPD hält sich bei Postenbesetzung bedeckt

Die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles wird die Personalvorschläge für die sechs den Sozialdemokraten zustehenden Ministerien wahrscheinlich erst am 12. März nennen. Mit besonderer Spannung wird die Besetzung des bislang von Sigmar Gabriel geleiteten Außenministeriums betrachtet.

Als sicher gilt, dass Olaf Scholz, bisher Erster Bürgermeister Hamburgs, Vizekanzler und Finanzminister wird. Merkel hat ihre sechs CDU-Minister bereits vor einer Woche benannt.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 04. März 2018 um 10:00 Uhr.