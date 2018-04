Für SPD-Fraktionsvorsitzende Nahles kann es so "nicht weitergehen". Im Interview nimmt sie sich die Minister Seehofer und Spahn vor und fordert: Weniger Selbstdarstellung, lieber die eigene Arbeit erledigen.

Vor etwa dreieinhalb Wochen wurden Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre neue Ministerriege vereidigt. Doch von einer vernünftigen Arbeit der Bundesregierung kann aus Sicht der SPD-Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles noch keine Rede sein. Im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sparte sie nicht mit Kritik - und nahm vor allem die Unionsminister Horst Seehofer und Jens Spahn ins Visier.

Die Regierung sei derzeit "eher eine Ansammlung von Sprechern in eigener Sache", kritisierte Nahles. Vor allem Seehofer als Bundesinnenminister und Spahn, neuer Bundesgesundheitsminister, gehe es "viel zu sehr um Eigenprofilierung". "So kann es nicht weitergehen", monierte Nahles.

Seehofer lässt Debatte um Islam aufleben

Ein Blick auf die vergangenen Wochen: Mitte März äußerte Seehofer in einem Zeitungsinterview den Satz: "Der Islam gehört nicht zu Deutschland." Zwar fügte der CSU-Politiker noch hinzu: "Die bei uns lebenden Muslime gehören aber selbstverständlich zu Deutschland. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir deswegen aus falscher Rücksichtnahme unsere landestypischen Gebräuche aufgeben." Doch der Aufschrei in den anderen Parteien war groß. Immerhin hatte nicht nur Kanzlerin Merkel wiederholt genau das Gegenteil betont, schon der frühere Bundespräsident Christian Wulff hatte 2010 den Islam zu einem Teil Deutschlands erklärt.

Spahn liefert Zündstoff

Für mehr Diskussionen sorgte CDU-Minister Spahn. Nur wenige Tage, bevor sich Seehofer mit seiner Islam-Aussage ins Zentrum der Kritik rückte, hagelte es Vorwürfe gegen den damals noch angehenden Gesundheitsminister. Arroganz wurde ihm zugeschrieben und ein mangelndes Verständnis für die Probleme in der deutschen Gesellschaft. Der Grund war auch hier ein Zeitungsinterview, in dem Spahn sagte, niemand müsse in Deutschland hungern, wenn es die Tafeln nicht gäbe. Deutschland habe "eines der besten Sozialsysteme der Welt". Hartz IV bedeute nicht Armut, sondern sei die Antwort der Solidargemeinschaft auf Armut.

Den nächsten Stein des Anstoßes für parteiübergreifendes Kontra lieferte Spahn kurz darauf in der Diskussion um eine mögliche Lockerung des Werbeverbots bei Abtreibungen. Spahn warf den Gegnern dieser Lockerung vor, sie setzten sich mehr für das Leben von Tieren ein als für ungeborene Kinder.

Für den neuesten Eklat sorgte schließlich die Aussage des CDU-Ministers, der Staat könne seit Jahren nicht mehr ausreichend für "Recht und Ordnung" sorgen.

Appell an "Chef" Merkel

Und so ist es auch Spahn, den Nahles besonders scharf angeht: "Bevor der Gesundheitsminister Spahn in oberschlauen Interviews die innenpolitischen Zustände in Deutschland schlechtredet - das Innenressort besetzt übrigens seit 13 Jahren die Union - , sollte er sich um seinen eigentlichen Job kümmern." Und die SPD-Fraktionsvorsitzende mahnte: "Mitarbeiter, die große Reden schwingen, aber ihre Arbeit nicht erledigen, nerven die Kollegen und bekommen im wahren Leben Ärger mit dem Chef."

Der Chef - das ist in diesem Fall Kanzlerin Merkel. Und die müsse "das Regierungsgeschäft ans Laufen bekommen", forderte Nahles. Die Regierung müsse " trotz aller Unterschiede gemeinsam für dieses Land arbeiten".

Gute Voraussetzungen lassen sich aus ihrer Sicht auf der Kabinettsklausur schaffen, die in der kommenden Woche ansteht. Nahles erwarte, dass nach den Beratungen ein klarer Fahrplan für die nächsten zwölf Monate an Regierungsarbeit stehe.