"Ein bisschen schwanger gibt es nicht": In der Union ist man gar nicht begeistert vom SPD-Vorschlag zur Bildung einer Koalition, in der nur bestimmte Projekte vertraglich vereinbart werden. Einige Genossen dagegen hoffen, dass sich ihre Partei damit besser profilieren kann.

Es ist noch kein Vierteljahr her, dass SPD-Chef Martin Schulz am Abend der Bundestagswahl verkündete, man gehe nun in die Opposition - auch, um die deutsche Sozialdemokratie zu erneuern. Der Applaus, der folgte, klang so, als habe Schulz gerade die Wahl gewonnen und nicht krachend verloren.

Nur wenige Monate später geht es nur noch um die Frage, ob die Sozialdemokraten noch einmal in eine Große Koalition gehen und dem Land so Neuwahlen ersparen. Die Parteispitze setzt das gehörig unter Druck, denn viele Genossen fühlten sich schon 2013 von CDU und CSU gehörig über den Tisch gezogen. Tatsächlich trugen zwar viele Gesetze die Handschrift der SPD, beim Wähler punkten konnte die Partei aber nicht. Nicht auszudenken, wie tief die SPD fallen könnte, wenn es ihr noch einmal nicht gelingt, sich zu profilieren.

Mehr Profil durch Koko?

Diese Angst mag der Grund dafür sein, dass die SPD-Linke gestern die Idee einer Kooperationskoalition - kurz KoKo - ins Gespräch brachte. Im Kern meint das: Zwischen Union und SPD werden nur bestimmte Projekte vertraglich festgeschrieben, alles andere wird im Bundestag ausverhandelt und mit wechselnden Mehrheiten verabschiedet. Wenn bestimmte Themen offen bleiben, könnte die SPD - so das Kalkül - beim Ringen um Projekte deutlicher machen, wer wofür steht und was auf wessen Betreiben durchgesetzt wird, notfalls auch mit anderen Mehrheiten.

Merkel setzt auf zügige Beratungen mit der SPD

CDU winkt ab

SPD-Parteichef Schulz allerdings scheint eher kein Freund eines solchen Modells zu sein. Kanzlerin Angela Merkel, die eine stabile Regierung wünscht, ohnehin nicht. Und die CDU-Spitze sekundierte heute der Chefin. "Wir können nicht die Hand reichen für ein bisschen Absprache, für ein bisschen Tolerierung, für ganz großes Rosinenpicken der SPD, die sich nicht richtig traut", sagte CDU-Vizechefin Julia Klöckner der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Und fügte hinzu: "Ein bisschen schwanger gibt es nicht."

Keine Freundin der KoKo: CDU-Vize Julia Klöckner

Sachsens designierter Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht sogar eine Gefahr in der KoKo: "Die SPD hat sehr viel Vertrauen verspielt und sollte jetzt wieder zur Seriosität zurückkommen", sagte er dem Deutschlandfunk.

Kritik an dem Modell kommt aber auch von Linkspartei und Grünen. "Das neueste Kasperletheater der beiden Möchtegern-Verbündeten ist diese KoKo-Idee. Mal schauen, was ihnen nächste Woche Lustiges einfällt", sagte der Fraktionschef Dietmar Bartsch der "Welt". Und auch die Grünen-Politikerin Claudia Roth drängte auf eine stabile Regierung: "Wir sind nicht in einer Staatskrise, aber wir haben eine Bewährungsprobe", mahnte Roth.

Tina Hassel, ARD Berlin, zum "KoKo"-Modell

KoKo kleinster gemeinsamer Nenner?

Am Mittwochabend soll es ein erstes Gespräch zwischen den Partei- und Fraktionschefs von Union und SPD geben. Dass aber bereits im Anschluss feststeht, wohin die Reise geht, ist sehr unwahrscheinlich. Und selbst wenn: Die Widerstände in der SPD gegen eine Neuauflage der Großen Koalition sind groß, die inhaltlichen Unterschiede zwischen Christ- und Sozialdemokraten auch - etwa bei der Einführung einer Bürgerversicherung oder in der Flüchtlingspolitik. Und weil alle 440.000 SPD-Mitglieder über eine gemeinsame Regierung entscheiden müssen, könnte die Kooperationskoalition am Ende die Brücke sein, über die auch die Skeptiker in der Partei gehen können.

KoKo statt GroKo - SPD prüft Kooperationsmodell

Andrea Müller, ARD Berlin

