Grippewelle Impfstoff wirkt nur bedingt

Fieber, Halsschmerzen, Husten: Der Januar ist Grippezeit. In diesem Jahr trifft es nach Angaben des Robert-Koch-Instituts besonders viele, die sich eigentlich um Schutz gekümmert haben.

Die Grippewelle hat begonnen, doch der meist verwendete Dreifachimpfstoff wirkt offenbar nur bedingt: "Mehr als die Hälfte der bisher nachgewiesenen Influenza-Fälle wurde durch Influenza-B-Viren der Yamagata-Linie verursacht, die nicht in dem Dreierimpfstoff enthalten sind", sagte eine Sprecherin des Robert-Koch-Instituts der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Anders der Vierfachimpfstoff: Dort gibt es laut Robert-Koch-Institut die Komponente, die gegen die zusätzliche Virusvariante schützt.

Impfung ist noch sinnvoll

Bislang übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen in der Regel nur die Kosten für den deutlich günstigeren Dreifachimpfstoff. Aber es gibt Ausnahmen: zum Beispiel, wenn der Arzt die Verschreibung des teureren Präparats begründet, weil der Patient schwer krank ist. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts ist eine Grippeschutzimpfung für Risikogruppen auch jetzt noch sinnvoll. Wegen der aktuellen Dominanz des B-Typs der Yamagata-Linie wäre es möglicherweise ratsam, Hochrisikopatienten bevorzugt mit dem Vierfachimpfstoff zu versorgen, heißt es.

Stärke der Grippewelle schwankt

Die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut empfiehlt eine Grippeschutzimpfung für Risikogruppen wie Ältere, chronisch Kranke und Schwangere. Schätzungen zufolge erkranken in Deutschland in jeder Saison zwischen zwei und zehn Millionen Menschen. Allerdings: Die Stärke der Grippewellen schwankt von Jahr zu Jahr erheblich.

Über dieses Thema berichtete der NDR am 12. Dezember 2017 um 20:15 Uhr in der Sendung "Visite".