Die Schauspielerin und Sängerin Gisela May ist tot. Sie starb am frühen Morgen im Alter von 92 Jahren in Berlin, wie das Berliner Ensemble mitteilte. May sei eine der Königinnen des Brecht-Theaters gewesen, sagte dessen Intendant Peymann.

Als ausdrucksstarke Interpretin von Chansons von Bertold Brecht und Kurt Weill wurde sie berühmt: Die populäre Sängerin und Schauspielerin Gisela May ist im Alter von 92 Jahren in Berlin gestorben. Das teilte das Berliner Ensemble (BE) mit, dem sie 30 Jahre angehörte.

"Für mich war Gisela May nach Helene Weigel die 'Königin' des Brecht-Theaters", sagte BE-Intendant Claus Peymann der Deutschen Presse-Agentur. "Mit ihr stirbt eine der großen Künstlerinnen der untergegangenen DDR. Das Berliner Ensemble ist in Trauer."

Von "Mutter Courage" bis "Muddi"

May glänzte als "Mutter Courage" am Theater und "Muddi" in der ARD-Serie "Adelheid und ihre Mörder". Die Serie erhielt Kultcharakter mit ihr und Evelyn Hamann mit dem berühmten Dialog zwischen "Muddi" und Tochter Adelheid: "Sag doch nicht immer Muddi zu mir!" - "Ist recht, Muddi."

Die Sängerin und Schauspielerin wurde 1924 in Wetzlar geboren - als Tochter des Schriftstellers Ferdinand May und der Schauspielerin Käte May. Von 1942 bis 1944 besuchte sie die Schauspielschule in Leipzig. Danach hatte sie Engagements an verschiedenen Theatern.

Gisela May in der Serie "Adelheid und ihre Mörder" mit Evelyn Hamann (rechts) und Josef Ostendorf.

Anders als viele Kolleginnen zog May nie eine enge Grenze zwischen ernstem und unterhaltsamem Theater. Neben klassischen Schauspielrollen übernahm sie auch Engagements im Bereich der leichten Unterhaltung. Beispielsweise brillierte sie in den 1970er-Jahren im (Ost-)Berliner Metropoltheater, dem heutigen Admiralspalast, als Hauptdarstellerin im Musical "Hello, Dolly!".

Mehrfach ausgezeichnet

Ihre Soloabende als Sängerin bescherten May über Jahrzehnte Triumphe - von der New Yorker Carnegie Hall bis zur Mailänder Scala. Sie wurde mehrfach ausgezeichnet - unter anderem mit dem DDR-Nationalpreis 1. Klasse, dem Deutschen Kleinkunstpreis sowie dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse.

