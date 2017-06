G20-Gipfel in Hamburg Polizeieinsatz beginnt nächste Woche

Die Polizei Hamburg wird ab der kommenden Woche die Präsenz in der Stadt bis zum G20-Gipfel im Juli erhöhen. Am Donnerstag haben die Ordnungshüter über den größten Einsatz ihrer Geschichte zum Gipfeltreffen am 7. und 8. Juli informiert. Insgesamt sieht sich die Polizei beim G20 „so gut vorbereitet wie noch nie“.

Polizei-Einsatzleiter Dudde zum G20-Gipfel

Mehr Polizeipräsenz ab nächster Woche

"Balance", "Spagat", "Spannungsfeld": Das waren die zentralen Vokabeln mit denen Polizeipräsident Ralf Martin Meyer und der Einsatzleiter der Polizei, Hartmut Dudde, ihre Strategie rund um den G20-Gipfel im Juli beschreiben. Rund um die Messe sei die Polizei bereits sichtbar, in der kommenden Woche werde sich die Präsenz noch deutlich erhöhen, sagte Dudde. Die Polizei bewege sich in dem Spagat, die Versammlungsfreiheit zu gewährleisten und den Gipfel trotzdem vor Störungen zu bewahren.

Pferde, Hunde, Absperrgitter

Mehr als 15.000 Polizisten sollen während des Gipfeltreffens für die Sicherheit der Staats- und Regierungschefs und ihrer Delegationen sorgen. "Wir werden die gesamte bundesdeutsche Polizei hier in Hamburg haben, eigentlich mit allem, was Polizeien so besitzen, sowohl an Technik als auch an anderem Equipment", sagte Dudde. Pferde, Hunde, Hubschrauber und Absperrgitter - in Hamburg werde alles eingesetzt.

Auch ausländische Polizisten unterstützen

Kollegen aus den Niederlanden, Österreich und Dänemark werden den Einsatz unterstützen. Der Führungsstab werde seine Arbeit am kommenden Donnerstag aufnehmen, weil für den Sonnabend darauf bereits eine erste Demonstration gegen die Gefangenensammelstelle in Hamburg-Harburg angemeldet sei.

Schwieriger Einsatz wegen Terrorgefahr

Trotz eineinhalb Jahren Planung sei es allerdings auch wegen der Terrorgefahr einer der schwierigsten Einsätze, so Polizeipräsident Meyer. "Wir haben Militante, ebenso wie eine große Anzahl Menschen, die an Demos teilnehmen", sagte Meyer. "41 gefährdete Politiker und 6.500 Gipfelteilnehmer müssen geschützt werden."

Konvois sind Herausforderung

Herausforderungen für die Polizei sind unter anderem die Konvois mit denen auch bedeutende Staatsgäste wie US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatspräsident Wladimir Putin durch die Stadt fahren. Sollte das Demoverbot an den Konvoi-Routen von Gerichten kassiert werden, so sagte Polizeipräsident Meyer: "dann haben wir ein Problem". Während des Gipfels wird es mehrere Routen geben, auf denen die Polizei die Staatsgäste vom Flughafen zum Tagungsort oder ins Hotel begleitet. Die Polizei bemüht sich darum, dass die von Gipfelgegnern angekündigten Straßen-Blockaden gar nicht erst entstehen.

