Franziska Giffey wird nach übereinstimmenden Medienberichten Bundesfamilienministerin. Die SPD-Politikerin ist zurzeit Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln.

Die Berlin-Neuköllner Bürgermeisterin Franziska Giffey soll laut Medienberichten ins Bundeskabinett wechseln. Demnach soll sie als Nachfolgerin von Katarina Barley das Familienministerium übernehmen. Offenbar wurde die Entscheidung von den ostdeutschen SPD-Landesverbänden angestoßen.

Die 39 Jahre alte Sozialdemokratin stammt aus Frankfurt/Oder und wurde als Bürgermeisterin im Berliner Bezirk Neukölln als Nachfolgerin von Heinz Buschkowsky bekannt.

Als Neuköllner Bezirksbürgermeisterin machte sich Franziska Giffey mit klarer Kante in der Integrationspolitik einen Namen.

SPD-Minister sollen am Freitag vorgestellt werden

Die SPD will ihre Minister in der neuen Bundesregierung offiziell am Freitag verkünden. Als Vizekanzler und Finanzminister gesetzt ist Hamburgs bisheriger Regierungschef Scholz.

Dem neuen Kabinett nicht angehören werden die bisherige Umweltministerin Barbara Hendricks und Außenminister Sigmar Gabriel.