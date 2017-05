Steuerschätzung Neuer Geldsegen regt Fantasien an

Die Steuereinnahmen sprudeln. Die neueste Steuerschätzung wird am Nachmittag vorgelegt. Der Bund rechnet bis 2020 mit einem Plus von 55 Milliarden Euro. Dieser Geldsegen weckt Begehrlichkeiten - gerade im Wahlkampf.

Wenn Bundesfinanzminister Schäuble am Nachmittag die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung bekannt gibt, ist wohl auch seine Kunst des Tiefstapelns gefragt. Denn die erwartete Prognose mit deutlichen Mehreinnahmen in den Staatskassen in den nächsten Jahren kommt für den Bundesfinanzminister alles andere als zu einem günstigen Zeitpunkt.

Schon länger warnt der CDU-Politiker - auch die eigenen Reihen - vor allzu kostspieligen Wahlversprechen und stellt moderate Steuerentlastungen von allenfalls 15 Milliarden Euro pro Jahr in Aussicht. Ungeachtet der alljährlichen Rekordeinnahmen spricht der Minister von einem begrenzten Spielraum. Allerdings dürfte es für Schäuble schwer werden, bis zur Bundestagswahl Ende September den Deckel auf dem Steuertopf zu halten.

Schäuble versucht, die "Steuer-Euphorie" zu bremsen

Länder und Kommunen profitieren stärker als der Bund

Da wird Schäuble sicherlich auch der Verweis auf die Kassenlage des Bundes wenig nützen. Denn der Bund wird vom Steuerboom der nächsten Jahre wohl weniger profitieren als Länder und Kommunen. Schließlich entlastet der Bund unter anderem die Kommunen bei den Flüchtlingskosten und verzichtet dafür auf Anteile an der Umsatzsteuer.

Darüber hinaus schlägt die schrittweise Abschaffung des "Soli" nur beim Bund mit einem Minus zu Buche. Allein hier geht es immerhin um knapp 20 Milliarden Euro.

"Es muss für mehr als zwei Cappucino reichen."

Nach dieser Mai-Schätzung mit stärker sprudelnden Einnahmen werden diejenigen wieder auftrumpfen, die spürbarere Entlastungen fordern. Von einem Volumen von 30 Milliarden Euro ist teils die Rede. Carsten Linnemann, Chef des CDU-Wirtschaftsflügels, sagte: "So günstig wie in diesen Jahren war die Zeit für stärkere Entlastungen und eine echte Steuerstrukturreform noch nie." Es dürften am Ende "nicht nur zwei Cappuccino-Tassen übrig bleiben, sondern es muss echte Entlastungen für untere und mittlere Einkommen geben".

SPD-Kanzlerkandidat Schulz will am Tag nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen einen Vorschlag zur Steuerentlastung vorstellen. Dabei gehe es um Erleichterungen für Bezieher unterer und mittlerer Einkommen, sagte SPD-Finanzexperte Schneider im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Auf Details ging er nicht ein - auch Union und Grüne habe ihre Ziele in der Steuerpolitik für die nächsten vier Jahre noch nicht in allen Details bestimmt.

Mehr zum Thema Stichwort: Steuerschätzung

Und der Chef der wieder in den Bundestag strebenden FDP, Christian Lindner, sagte dem "Handelsblatt" lediglich, 30 bis 40 Milliarden Euro jährliche Entlastung bis Ende des Jahrzehnts halte er für erreichbar. Die AfD will die Bürger bei der Mehrwertsteuer entlasten.

DGB will breite Masse entlasten

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert eine Entlastung - vor allem der Arbeitnehmer. "Wir brauchen eine zielgenaue Entlastung der breiten Masse der Lohnsteuerzahler und ihrer Familien", sagte DGB-Vorstand Stefan Körzell den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". 90 Prozent der Arbeitnehmer müssten entlastet werden. Bund, Länder und Gemeinden müssten aber handlungsfähig bleiben. "Das geht nur, wenn die wirklich Reichen stärker besteuert werden, die hohe Gewinneinkommen haben und sie nur ungenügend investieren", sagte der DGB-Vorstand.

Marode Grundschule in Berlin

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy, forderte Bund und Länder auf, die Städte bei Investitionen stärker zu unterstützen. Derzeit betrage der Investitionsstau 126 Milliarden Euro, die Kommunen könnten aktuell aber nur etwa 26 Milliarden Euro pro Jahr investieren. Mit kontinuierlich höheren Steuereinnahmen und Förderprogrammen, die nicht nur vorübergehend seien, könne leichter investiert werden. "Dann können Städte ihre Personalkapazitäten für die Planung von Investitionen anpassen", sagte Dedy.

Darüber hinaus pocht auch die deutsche Industrie auf mehr staatliche Investitionen und Steueranreize für die Forschung. Dies forderte der Hauptgeschäftsführer des Industrieverbandes BDI, Joachim Lang, zum Auftakt der aktuellen Steuerschätzung. Die Mehreinnahmen böten genug Spielraum für eine Unternehmensteuerreform und für eine steuerliche Forschungsförderung.

Volle Staatskasse - Steuerentlastungen als Wahlkampfthema

B. Meier, HR Brüssel zzt. Berlin

11.05.2017 10:17 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.