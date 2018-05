Im konkreten Fall geht es um einen Tunesier, doch die Entscheidung gilt als bundesweiter Musterfall: Gefährder dürfen auch dann abgeschoben werden, wenn ihnen im Heimatland die Todesstrafe droht.

Islamistische Gefährder dürfen auch bei einer drohenden Todesstrafe in ihr Heimatland abgeschoben werden. Die Abschiebung sei rechtmäßig, wenn klar ist, dass die verhängte Todesstrafe nicht vollstreckt wird und für den Verurteilten eine realistische Chance auf Wiedererlangung der Freiheit besteht, entschied das Bundesverfassungsgericht in einem Beschluss.

Gefährder reiste 2015 unter falschem Namen ein

Im konkreten Fall muss damit der Tunesier Haikel S. mit der Abschiebung in sein Heimatland rechnen. Haikel S. kam erstmals 2003 zu Studienzwecken nach Deutschland und reiste 2015 unter falschem Name als angeblicher syrischer Flüchtling erneut in das Bundesgebiet ein.

Deutsche Sicherheitsbehörden unterstellten ihm eine Mitgliedschaft in der Terrormiliz IS, eine hohe Gewaltaffinität und trauen ihm in Deutschland einen islamistischen Anschlag zu. Er wurde deswegen als Gefährder eingestuft.

Anwältin stellte sofort Eilantrag beim EuGH

Das Bundesverfassungsgericht hat die Beschwerde gegen die Abschiebung Haikel S. nach Tunesien abgelehnt. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass dem Mann in seinem Heimatland nicht die Todesstrafe droht.

Wann der Terrorverdächtige Hessen verlässt, ist aber weiter unklar: Die Anwältin des Mannes stellte nach eigenen Angaben unmittelbar nach dem Karlsruher Beschluss einen Eilantrag beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, um die Abschiebung weiter zu verhindern.

Februar 2017: Bei einer Razzia der Bilal Moschee in Frankfurt am Main war unter anderem der Terrorverdächtige Haikel S. festgenommen worden.

Haikel S. steht unter Terrorverdacht

Hessen versucht schon seit längerem, Haikel S. in seine Heimat abzuschieben. Die Ermittlungsbehörden werfen ihm vor, für die Terrorgruppe "Islamischer Staat" einen Anschlag in Deutschland vorbereitet zu haben. Auch in seinem Heimatland steht er unter Terrorverdacht.

Die dortigen Strafverfolgungsbehörden werfen ihm in der Tat schwere Verbrechen vor: Tötungs- und Gewaltdelikte, illegalen Bombenbau, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und die Verwicklung in mehrere Terrorakte.

Tunesiens Aussagen sind widersprüchlich

Ob Tunesien ihm noch immer unterstellt, auch 2015 in den Anschlag auf das Bardo-Museum in Tunis mit 24 Toten verwickelt zu sein, ist für deutsche Juristen nicht ganz klar. Die Aussagen Tunesiens dazu sind widersprüchlich.

Zwar ist im tunesischen Strafgesetzbuch die Todesstrafe vorgesehen. Allerdings wird sie de facto nicht mehr vollstreckt. Die letzte Vollstreckung fand 1991 statt. In einem Schreiben, einer sogenannten Verbalnote, vom 11. Juli 2017 versicherte die tunesische Regierung zudem, dass Haikel S. aufgrund eines seit Jahren bestehenden Moratoriums die Vollstreckung der Todesstrafe nicht zu befürchten habe.

AZ: 2 BvR 632/18