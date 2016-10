Der BGH hat sich mit Gebrauchtwagen und Ersatzteilen befasst. Die gute Nachricht für Verbraucher: Beim Kauf von älteren Autos haben sie künftig mehr Rechte. Die schlechte Nachricht: Wer Ersatzteile im Internet bestellt, steht ab sofort weniger gut da.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Rechte von Verbrauchern gestärkt, die einen Gebrauchtwagen kaufen. Stellen die Käufer in den ersten sechs Monaten fest, dass Schäden am Auto vorhanden sind, muss künftig der Verkäufer nachweisen, dass der Mangel am Verkaufstag noch nicht vorhanden war und somit erst später vom neuen Eigentümer verursacht wurde (Aktenzeichen VIII ZR 103/15). Bislang war es umgekehrt. Das Karlsruher Gericht passte damit seine bisherige Rechtsprechung an ein zwischenzeitlich ergangenes Urteil des Europäischen Gerichtshofs an.

Schaltung nach fünf Monaten kaputt

Im vorliegenden Fall ging es um einen Gebrauchtwagen, bei dem nach knapp fünf Monaten und einer Laufleistung von 13.000 Kilometern die Automatikschaltung nicht mehr funktionierte. Nach der neuen Rechtsprechung des BGH muss das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main den Fall nun neu verhandeln. Dabei muss das OLG vor allem prüfen, ob der Verkäufer des Wagens definitiv nachweisen konnte, dass der Getriebeschaden nicht bereits beim Verkauf vorlag. Gelingt ihm das nicht, wird vermutet, dass der Schaden von Anfang an zumindest im Ansatz vorhanden war. Der Auto-Club Europa begrüßte das Urteil: "Der Käufer ist jetzt immer auf der sicheren Seite und muss sich nicht mit der Beweisführung abkämpfen", teilte der Verband mit.

Katalysator darf nicht eingebaut werden

Der Bundesgerichtshof befasste sich zudem mit dem Kauf von Ersatzteilen im Internet. Hier urteilten die Richter zugunsten der Verkäufer. Online habe man nicht mehr Rechte als beim Einkauf im Laden, so das Urteil (Aktenzeichen VIII ZR 55/15). Das heißt: Wer im Internet bestellte Autoteile ausführlicher testet, als das im Geschäft möglich gewesen wäre, und sie dabei beschädigt, bekommt nicht den vollen Kaufpreis zurück.

Im konkreten Fall ging es um einen online gekauften Katalysator. Der Käufer hatte diesen von einer Werkstatt einbauen lassen. Nach einer Probefahrt stellte er fest, dass sein Auto nicht mehr die gleiche Leistung erbrachte und schickte das Teil zurück - mit deutlichen Gebrauchsspuren. Deshalb wollte der Verkäufer den Preis nicht erstatten. Online-Verträge können eigentlich grundlos widerrufen und der Kaufpreis dann erstattet werden. Doch auch im Geschäft hätte der Käufer den Katalysator nicht so ausprobieren können, dass er dabei die Wirkung auf sein Auto hätte testen können, heißt es in dem Urteil. Er hätte das Teil lediglich anschauen, mit alternativen Modellen vergleichen und sich vor Ort beraten lassen können. Der Einbau des Katalysators und die Probefahrt gingen aber weit über die Testmöglichkeiten im Geschäft hinaus.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 12. Oktober 2016 um 20:00 Uhr.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Deutschland