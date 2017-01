Bundespräsident Gauck geht in die letzten Wochen seiner Amtszeit. Dem Ruhestand sieht er gelassen entgegen. Doch ihn belastet die zunehmende Verachtung für den Politikbetrieb. Reporter des ARD-Hauptstadtstudios haben Gauck über Wochen für ein Porträt begleitet und sind dabei einem Präsidenten voller Zuversicht und Zweifeln begegnet.

Von Matthias Deiß, ARD-Hauptstadtstudio

Der Abschied naht. Wer Joachim Gauck in seinen letzten Wochen im Amt beobachtet, der trifft auf zwei Staatsoberhäupter in einem. Einen Gauck, der mit sich im Reinen ist. Dessen Lebenswerk vollendet ist. Der loslässt und sich auf den nächsten Lebensabschnitt freut. Und einen zweiten, der sich nach einem Jahr 2016 mit Terroranschlägen, brennenden Flüchtlingsunterkünften und AfD-Wahlerfolgen Sorgen macht über den Zustand seines Landes, der verärgert ist, über einen Teil der ostdeutschen Bevölkerung.

Ihn ärgern die Menschen bei "Pegida" und jene, die ihn angepöbelt haben - in Bautzen, in Sebnitz, in Dresden. Für sie ist er nicht ihr Präsident, sondern Teil einer abgehobenen Politikerkaste. Für ihn sind sie in der Demokratie nie richtig angekommen und nehmen ihre Verantwortung als Bürger, die der Bundespräsident so wichtig findet, nicht wahr.

Die Chancen ergreifen

Ermächtigung ist so ein Wort, das Gauck in diesem Zusammenhang gerne verwendet. Sie haben sich der Freiheit, der Chancen, ihres eigenen Lebens nicht ermächtigt. So sieht er das. Sie verklären ein System, gegen das Gauck 1989 auf die Straße gegangen ist. Und dessen Machenschaften er als Chef der Stasi Unterlagenbehörde tausendfach und aufs Übelste kennengelernt hat. "Peinlich" sagt er im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio und es besteht kein Zweifel: Da ärgert sich einer sehr.

Mehr noch: Gauck schämt sich. "Ich finde es geschmacklos, wenn man Worte und Begriffe aus einer Zeit verwendet, die wir nur verachten, weil es die Zeit der Diktatur war", sagt er. "Und: Ich finde es verächtlich, wenn Leute das Land, das 80 oder 90 Prozent lieben und schätzen und ehren, im Grunde heruntergeredet wird. Und wenn die Repräsentanten dieses Landes, gewählt durch die Bevölkerung, dort übelst beschimpft werden." Er hebt nun belehrend den Zeigefinger. Und wiederholt noch einmal voller Abscheu: "Peinlich."

Die Bilanz von Bundespräsident Gauck

Die Ablehnung aushalten

Ein Rezept gegen den wachsenden Politikverdruss im Land hat auch Gauck nicht gefunden. Was ist zu tun? "Die werden wir ertragen", sagt er. Und: "Wir werden sie - wo nötig - bekämpfen. Wenn sie reden wollen, werden wir mit ihnen reden." Es klingt im ersten Moment kämpferisch. Und im zweiten, als habe Gauck, der "Bürgerpräsident", einen Teil seiner Bürger aufgegeben.

An einem Abend Anfang Dezember lädt der Bundespräsident ins Schloss. Ein Kulturabend zu Ehren Luthers. Und ein Abend unter Freunden. Bevor er nach Musik und Vorträgen in den Salon bittet, greift Gauck noch einmal zum Mikrofon. "Wir versuchen, etwas Flüssigkeit in die Hand zu bekommen und der Kultur des Verdrusses, die in diesem Land so weit verbreitet ist, unsere Kultur der Zuversicht entgegenzusetzen." Was als Trinkspruch gedacht ist, taugt als Vermächtnis. Es ist ein Satz, der Bundespräsident Gaucks Haltung am Ende der Legislaturperiode wunderbar zusammenfasst. Und es ist gleichzeitig das Vermächtnis für seinen Nachfolger.

Nach fünf Jahren geht ihre Zeit in Schloss Bellevue dem Ende entgegen: Joachim Gauck und Daniela Schadt, hier im Gespräch mit Robin Lautenbach.

Amt und Altern fordern ihren Tribut

Dass Gauck in schwierigen Zeiten geht, weiß er. Er verschweigt es auch nicht, betont aber gleichzeitig, wie viel das Land und wie viel er erreicht hat. Zuweilen auch die Grenze seiner körperlichen Fitness. Im Ausland, auf Reisen, da musste er sich, trotz vollem Rahmenprogramm, Pausen nehmen. Er verzichtete zuletzt auf lange Fußwege. Und betonte oft, dass das Pensum schlaucht.

"Ich bin in einem Alter, da muss ich ein bisschen selbstkritisch sein", entgegnet er einem Obdachlosen in der Berliner Bahnhofsmission vor kurzem, als dieser Gauck erzählt, dass er sich eine zweite Amtszeit von ihm gewünscht hätte. Er meint es so. Gauck wird in wenigen Tagen 77. "Ich stelle mir das total schön vor, eine Phase zu haben, wo ich mich erholen kann", sagt er und lächelt, "und wo ich nicht aufpassen muss, ob ich ein falsches Wort sage. Falsch gucke." Man sitzt ihm gegenüber, spürt die Last, die da entweicht. Spürt die Freude. Und begegnet wieder dem ersten Joachim Gauck.

Die ARD-Dokumentation "Gauck. Der Präsident." von Matthias Deiß, Robin Lautenbach und Eva Lodde zeigt das Erste am Dienstag um 22:45 Uhr direkt nach den Tagesthemen.