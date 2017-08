Start der Gamescom Spielen auf Olympia-Niveau

Schneller, weiter, höher - es könnte auch das Motto vieler Gamer sein. Der eSport hat sich in kurzer Zeit zum Massenphänomen entwickelt und wird immer professioneller. Erste Spieler träumen schon von Olympia.

Von Jens Eberl, WDR

Fast jeder zweite Deutsche ab 16 Jahren spielt laut einer Umfrage des Branchenverbandes BIU zumindest gelegentlich Video- und Computerspiele. Das Zocken am Computer wird dabei offenbar immer mehr zu einem Gemeinschaftserlebnis - in der Familie oder unter Freunden. Knapp 18 Millionen Menschen in Deutschland spielen gemeinsam; auch das ein Ergebnis der Umfrage des BIU, für die er rund 2000 Gamer über 16 Jahre hat befragen lassen. Gemeinsam gespielt wird nicht nur Online. Rund jeder dritte Spieler trifft sich mit anderen, um gemeinsam zu zocken. Die Gamescom trägt dem Rechnung. Das Leitthema lautet: "Einfach zusammen spielen".

Gamescom wird in Köln eröffnet

tagesschau 12:00 Uhr, 22.08.2017, Marion Kerstholt, WDR







eSport könnte mal olympisch werden

eSport hat sich so in kurzer Zeit zu einem Massenphänomen entwickelt. Ob im Stadion oder per Livestream: Millionen Deutsche verfolgen die digitalen Wettkämpfe. Die Professionalisierung wird auch zunehmend von Wirtschaft und Politik wahrgenommen. Unternehmen wie Audi und Vodafone engagieren sich, da die Zielgruppe der Jugendlichen über klassische Werbung kaum mehr zu erreichen ist. Im Bundestagswahlkampf haben die Parteien angekündigt, den digitalen Sport in Zukunft stärker zu fördern. Wie wichtig die Politik dieses Phänomen nimmt, zeigt auch, dass dieses Jahr zum ersten Mal Bundeskanzlerin Angela Merkel die Messe eröffnet. Sie freue sich sehr auf ihren Besuch auf der Gamescom, ließ sie am Wochenende noch via Twitter verkünden.

Was ist eSport? Beim eSport werden Computerspiele wie "League Of Legends", "Dota 2, "Counterstrike" oder eben die Fußball-Simulation FIFA auf Wettbewerbsebene ausgefochten. Längst haben sich, wie im normalen Sport auch, Ligen etabliert, in denen die Profis gegeneinander antreten.

Der nächste Entwicklungsschub zeichnet sich bereits ab. Der Olympische Rat Asien (OCA) kündigte an, eSport als offizielle Disziplin bei den Asienspielen 2022 in Hangzhou zuzulassen. Anfragen für die Olympischen Spiele laufen bereits.

Die Reichweite ist riesig. Bei den 16- bis 24-Jährigen kennt mehr als die Hälfte den digitalen Sport. Doch nicht nur der professionelle Bereich wächst. In Deutschland entstehen auch immer mehr Sportgruppen an Universitäten und es gründen sich bundesweit lokale Vereine. Diesem Trend folgen viele Spiele-Neuheiten. So baut zum Beispiel das angekündigte Spiel "Mario & Rabbids Kingdom Battle" auf den Mehrspieler-Modus.

Teilnehmer beim eSport-Festival in Hongkong - eSport wird als offizielle Disziplin bei den Asienspielen 2022 in Hangzhou zugelassen.

Bereits jetzt steht fest, dass 2017 zu einem der besten Spiele-Jahre aller Zeiten gehören wird. Mit Spannung blickt die Szene auf "Super Mario Odyssey", alias das Kronjuwel von Nintendo, welches bereits am 27. Oktober für die Spielekonsole Switch erscheinen soll. Der Nintendo-Stand in Halle 9 dürfte diesmal damit zum absoluten Publikumsmagneten werden. Auch PlayStation-Fans werden wohl auf ihre Kosten kommen. Fraglich ist allerdings, ob die Spieler die ganz großen Kassenschlager wie "God of War", "Spider-Man", "Death Stranding", "Days Gone" oder gar "The Last of Us 2" überhaupt auf der Gamescom ausprobieren können. Bislang gibt es allenfalls spielbare Prototypen, im Laden werden sie erst 2018 liegen.

Was wird aus Virtual Reality?

Spannend wird, was in Köln in Sachen Virtual Reality zu sehen sein wird. Zuletzt hatten Marktbeobachter eine deutliche Abkühlung des Interesses daran unter Nutzern ausgemacht. Doch die Games-Branche gilt als Innovationstreiber. Sie dient auch anderen Branchen als Signal dafür, wie sich die Technologie in Zukunft etablieren wird. "Die Virtual Reality bleibt ein wichtiger Trend", sagt Felix Falk vom BIU. Mit VR-Brillen können sich die Nutzer selbst in andere Welten hineinversetzen. Laut Falk stehe die Virtual Reality für die Innovationskraft der Games-Branche. Ob Autoindustrie oder Tourismus - Virtual Reality ist heute auch aus anderen Branchen nicht mehr wegzudenken." Auf der Gamescom werden zwei neue Motorsportspiele vorgestellt (Halle 7 und Halle 8), die mit VR arbeiten: "Gran Turismo Sport" und "Forza Motorsport 8". Neue Modelle bekannter Automarken seien physikalisch realistischer dargestellt als jemals zuvor, sagt Falk.

Auch Retro ist ein großer Trend beim Spielen. So bietet das Obergeschoss in Halle 10 der Messe einen Retrostand, an dem Besucher sich auf alten Konsolen austoben, Flippergeräte bespielen oder teils jahrzehntealte Videospiel-Schätze in unzähligen Vitrinen bestaunen können. Auf der Gamescom soll es auch einen Menschenkicker geben. Die Figuren sind die Spieler selbst - auch ein Gemeinschaftserlebnis, bei dem der Besucher sogar noch ins Schwitzen kommt.