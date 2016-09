Mit Zweidrittelmehrheit hat der SPD-Konvent den CETA-Kurs von Parteichef Gabriel gebilligt. Dennoch: Ein Freibrief für das Freihandelsabkommen sei das nicht, sagen die Kritiker. Angela Ulrich über das "Ja, aber" der Sozialdemokraten zu CETA.

Von Angela Ulrich, ARD-Hauptstadtstudio, zzt. Wolfsburg

Kurz vor Schluss hätte für Sigmar Gabriel noch mal alles schief gehen können. Da fordern die Jusos, die SPD-Jugendorganisation, dass es wieder einen Parteikonvent geben soll - ganz am Ende aller noch anstehenden CETA-Beratungen. Was, nochmal diese ganzen Debatten? Delegierte stöhnen auf - und sagen zu Zweidritteln "Nein" zu dieser Initiative, und Ja zu Gabriels Pro-CETA-Kurs. Juso-Chefin Johanna Ueckermann ist eine faire Unterlegene: "Das Ergebnis zeigt, dass es knapp war, dass viele Kritiker versucht haben sich in der Debatte einzubringen, aber letztendlich haben wir jetzt die Entscheidung, und damit muss man jetzt umgehen."

Kleiner SPD-Bundesparteitag stimmt für CETA-Abkommen

"Kein Grummeln, kein Gefolgschaftszwang"

Sigmar Gabriel steht anschließend mit geradem Rücken vor den Journalisten. Eine Last fällt sichtbar ab vom SPD-Chef. Es hat keine Überraschung gegeben bei diesem kleinen Parteitag, keine Blamage durch die Basis. "Das war eben keine Debatte mit Grummeln und irgendeinem Gefolgschaftszwang, sondern die SPD kann richtig stolz auf sich sein, dass sie das Für und Wider solcher Abkommen in Ruhe diskutiert hat", meint Gabriel anschließend in der ARD-Sendung "Farbe bekennen".

Farbe bekennen: Interview mit Sigmar Gabriel

Fünf Stunden lang hatten sich zuvor die rund 200 Delegierten über das Freihandelsabkommen mit Kanada ausgetauscht. Kontrovers, aber sachlich, heißt es anschließend von der Debatte hinter verschlossenen Türen. Vor allem Kanadas Handelsministerin Chrystia Freeland habe begeistert, eine ehemalige Globalisierungskritikerin, die Gabriel extra nach Wolfsburg eingeladen hatte.

"Den Parteitag gerockt"

Aber auch der Parteichef hat die vorher eher kritische Stimmung gedreht, sagt EU-Parlamentspräsident und SPD-Vorstand Martin Schulz: "Ich habe heute einen Parteivorsitzenden erlebt, der den Parteitag gerockt hat, nicht nur Chrystia Freeland. Ich glaube, dass Sigmar Gabriel heute nicht nur seinen Führungsanspruch unter Beweis gestellt hat, sondern auch seine Führungsfähigkeit."

Die SPD hat entschieden, dass Gabriel beim EU-Handelsministerrat in dieser Woche "Ja" sagen soll zum CETA-Abkommen. Allerdings: es ist ein "Ja, aber" geworden für den SPD-Chef, macht die Bayerische SPD-Generalsekretärin Natascha Kohnen deutlich, eine Kritikerin: "Er hat gesagt, vertraut mir, gebt mir eine Chance. Und ich sage: ja, okay. Jetzt ist aber die Erwartung auch wirklich, diesen Freihandel auch wirklich nochmal so anzuziehen, dass diese sogenannten roten Linien doch noch in großem Maßstab erreicht werden, im Moment sind sie übertreten."

"Nicht mit Personalfragen befassen"

Sigmar Gabriel sieht das anders. Das sei ein richtig guter Tag für die Sozialdemokraten gewesen, und auch dafür, Regeln in der Globalisierung durchzusetzen, findet der SPD-Chef: "Bislang diente die Globalisierung ausschließlich wirtschaftlichen Interessen. Jetzt beginnen wir damit, endlich die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern in den Mittelpunkt zu stellen. CETA ist ein gutes Abkommen gegen schlechte wie TTIP."

Wichtiger als einzelne Details des CETA-Auftrags ist für Gabriel jedoch die grundsätzliche Linie. Die Partei hat ihrem Vorsitzenden, mit dem sie häufig hadert, diesmal den Rücken gestärkt. Ob das für ihn auch heiße "auf zur SPD-Kanzlerkandidatur", wird Gabriel in der Sendung "Farbe bekennen" gefragt. Da ist er zurückhaltend: "Bevor nicht mal die amtierende Kanzlerin gesagt hat, ob sie nochmal antritt, muss sich die deutsche Sozialdemokratie nicht mit Personalfragen befassen."

In Wolfsburg ist Sigmar Gabriel der Schulterschluss mit den Linken in der Partei gelungen. Vielleicht sein wichtigster Erfolg.