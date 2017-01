Gabriel im Bundestag "Eine gewisse Erlösung ist zu spüren"

In seiner letzten Regierungserklärung als Wirtschaftsminister hat Gabriel die positive Entwicklung der Wirtschaft hervorgehoben - aber auch vor Gefahren gewarnt. Auch seinen Rückzug als SPD-Chef kommentierte er: "Eine gewisse Erlösung ist auch zu spüren - auf beiden Seiten".

Der scheidende Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat im Bundestag die positive Lage der deutschen Wirtschaft hervorgehoben. Gabriel verwies auf die mehr als 43 Millionen Beschäftigten und die Steigerung bei den versicherungspflichtigen Jobs. Den Jahreswirtschaftsbericht hatte Gabriel bereits gestern vorgestellt. Die deutsche Wirtschaft wird dem Bericht zufolge in diesem Jahr etwas langsamer wachsen als 2016. Die Bundesregierung rechnet mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,4 Prozent. 2016 war die Wirtschaftsleistung noch um 1,9 Prozent gestiegen.

In seiner letzten Regierungserklärung als Wirtschaftsminister zeigte sich Gabriel aber auch nachdenklich: Fakt sei, dass nicht alle Menschen von der guten ökonomischen Lage profitierten. Zudem warnte er, dass die positive Entwicklung nicht von Dauer seinen könnte.

Gabriel ging auch kurz auf seine Entscheidung ein, nicht als SPD-Kanzlerkandidat anzutreten und das Amt des Parteichefs und Wirstchaftsministers aufzugeben. Manchmal sei es irritierend, wie viele Leute klatschen, wenn man zurücktrete, so Gabriel. "Eine gewisse Erlösung ist auch zu spüren - auf beiden Seiten".

Gabriel folgt auf Steinmeier

Gabriel wird morgen als Nachfolger von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier vereidigt. Steinmeier, der Joachim Gauck als Bundespräsident nachfolgen soll, reist nach Paris, um die besondere Bedeutung der deutsch-französischen Beziehungen für Europa zu würdigen. Zusammen mit seinem französischen Kollegen Jean-Marc Ayrault wird er an einer Diskussionsveranstaltung zur Europapolitik teilnehmen.

Für Steinmeier schließt sich damit ein Kreis: Seine erste Antrittsreise als Außenminister führte ihn am 23. November 2005 nach Paris. In seiner zweiten Amtszeit ab Dezember 2013 war er schon 30 Mal in der französischen Hauptstadt. Nur in Brüssel, dem Hauptsitz der Europäischen Union, war er ähnlich häufig. Die Abschiedsreise nach Paris ist die letzte von 220 in dieser Wahlperiode.

Die Vereidigung Gabriels als Steinmeiers Nachfolger findet ebenfalls am Freitag statt. Nach Gabriels Verzicht auf eine Kanzlerkandidatur und den SPD-Vorsitz will er bis zur Bundestagswahl in diesem Amt im schwarz-roten Kabinett weitermachen. Der künftige SPD-Parteichef Martin Schulz will bei der Bundestagswahl das Kanzleramt erobern.