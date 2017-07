Brief Gabriels an Deutschtürken "Sie gehören zu uns"

Inmitten des Streits zwischen in Berlin und Ankara hat sich Außenminister Gabriel in einem offenen Brief an die Türken in Deutschland gewandt. Er würdigt darin die Freundschaft zwischen Deutschen und Türken als "großen Schatz". Dies sei unabhängig von Differenzen mit Ankara.

Nach seiner Ankündigung einer neuen Türkei-Politik hat sich Bundesaußenminister Sigmar Gabriel in einem offenen Brief an türkischstämmige Bürger in Deutschland gewandt. In dem Brief, der in der "Bild"-Zeitung auf Deutsch und auf Türkisch erscheint, nannte Gabriel die Freundschaft zwischen Deutschen und Türken einen "großen Schatz".

Er verteidigte zugleich die Kritik der Bundesregierung an der Verhaftung mehrerer deutscher Staatsbürger in der Türkei. "Wir haben uns für gute Beziehungen zur Türkei immer auch eingesetzt, weil wir wissen, dass ein gutes Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei für Sie wichtig ist", schreibt Gabriel an die Deutsch-Türken gerichtet. Der Verhaftung deutscher Staatsbürger könne die Bundesregierung aber nicht tatenlos zusehen. "Wir müssen unsere Staatsbürger schützen", schrieb der Außenminister.

"Ob mit oder ohne deutschen Pass"

Die deutsche Reaktion richte sich aber nicht gegen die Menschen in der Türkei und gegen die Mitbürger mit türkischen Wurzeln in Deutschland. "Gleichgültig, wie schwierig die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind, bleibt für uns klar: Sie, die türkischstämmigen Menschen in Deutschland, gehören zu uns - ob mit oder ohne deutschen Pass."

Angesichts der zahlreichen Konflikte mit der Türkei und der Inhaftierung des deutschen Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner hatte Gabriel am Donnerstag eine "Neuausrichtung" der Politik gegenüber Ankara angekündigt. Neben einer Verschärfung der Reisehinweise, die nun auch für Urlauber gelten, sollen Wirtschaftshilfen sowie Exportgarantien für die Türkei auf den Prüfstand gestellt werden. Zudem kündigte Gabriel Gespräche mit den europäischen Partnern über die weitere Zahlung der EU-Finanzhilfen für den Beitrittskandidaten Türkei an.