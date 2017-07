Autos wurden demoliert, Scheiben eingeschlagen, Feuer gelegt: Die Krawalle während des G20-Gipfels haben in Hamburg eine Spur der Verwüstung hinterlassen. So mancher Geschädigte könnte auf den Kosten sitzen bleiben - die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Philipp Wundersee, WDR

Ein ausgebranntes Fahrzeug im Hamburger Stadtteil Altona

Der Knackpunkt bei Krawall-Schäden: Meist lässt sich der Verursacher nach Randalen nur selten oder nie ermitteln. Manche Autobesitzer dürften nun enttäuscht werden, denn nicht alle Schäden werden von ihrer Versicherung übernommen. Stecken Randalierer ein Auto in Brand oder zerstören die Fensterscheiben, kommt die Teilkaskoversicherung des Autofahrers für den Schaden auf. Anders bei Schäden durch Vandalismus: Bei abgetretenen Teilen, zerbeulten Motorhauben und Dächern oder Kratzern im Lack kommt nur eine Vollkaskoversicherung auf. Das Problem: Der Autobesitzer verliert Teile seines Schadenfreiheitsrabatts. In der Folge steigen in den nächsten Jahren die Beiträge. Wer nur die gesetzlich vorgegebene Haftpflichtversicherung für sein Auto hat, bleibt meist alleine auf den Schäden sitzen. "Die einfache Regel zum Schutz des eigenen Autos lautet: Wo demonstriert wird, sollte man sein Auto nicht parken", sagt Simon Frost vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft.