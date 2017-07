Schäuble zum G20-Gipfel "Ich bin eigentlich ganz ermutigt"

Bundesfinanzminister Schäuble ist nicht nur begeistert vom Konzert in der Elbphilharmonie - er zieht auch nach dem ersten Tag des G20-Gipfels eine positive Bilanz. In den tagesthemen verteidigte er die Entscheidung, den Gipfel in Hamburg abzuhalten.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat eine positive Zwischenbilanz des G20-Gipfels gezogen. In den tagesthemen erklärte er, an den eigentlichen G20-Fragen werde "mit wachsendem Erfolg" weitergearbeitet. Schäuble sagte: "Wir sind in den entscheidenden Fragen weiter."

"Wir haben in der Finanzmarktstabilisierung ja viel erreicht, die Weltwirtschaft wächst sehr viel besser", so Schäuble. "Und wir sind in der Lage, bei all den Meinungsverschiedenheiten über all diese Fragen in einer vernünftigen, sachlichen, konstruktiven Weise miteinander zu reden." Damit würden die Konflikte nicht verschwinden, "aber die Chancen, dass man sie im Wege der Kooperation löst, sind jedenfalls größer."

"Das geht nur in einer großen Stadt"

Schäuble verteidigte die Entscheidung der Bundesregierung, den G20-Gipfel mitten in der Millionenstadt Hamburg abzuhalten. Wenn man Teilnehmer und Medienvertreter zusammenrechne, sei man bei 10.000 Menschen, sagte der CDU-Politiker. "Die müssen untergebracht werden. Und das geht ja nur in einer großen Stadt, die die entsprechenden Kapazitäten hat."

Insgesamt wertete Schäuble den Gipfel als Erfolg. So gebe es etwa Unterstützung "der Allermeisten" für den Pariser Klimavertrag - auch wenn die USA aussteigen wollten. "Ich bin eigentlich ganz ermutigt, dass die Entschlossenheit der Allermeisten in der Welt, zu begreifen, dass wir jetzt mehr tun müssen gegen den Klimawandel, so wie es in Paris vereinbart worden ist, eher gewachsen ist."

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, zum Start des G20-Gipfels

tagesthemen 22:10 Uhr, 07.07.2017







