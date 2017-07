Nach dem G20-Gipfel "Das Format hat sich bewährt"

Trotz der heftigen Krawalle verteidigt die Bundesregierung die Ausrichtung des G20-Gipfels. Gleichzeitig stellt sie sich vor Hamburgs Bürgermeister Scholz. Derweil mehren sich die Forderungen aus der Politik, schärfer gegen Linksextremismus vorzugehen.

Regierungssprecher Steffen Seibert hat Kritik an der Ausrichtung des G20-Gipfels in Hamburg zurückgewiesen. Die komplizierte weltpolitische Lage habe den Nutzen des Treffens klar bewiesen, so Seibert. Die Staats- und Regierungschefs hätten wichtige Ergebnisse erzielt. "Das Format G20 hat sich in Hamburg bewährt."

Seibert dankte im Namen von Bundeskanzlerin Angela Merkel "jedem Einzelnen" der Sicherheitskräfte, die am Wochenende in Hamburg im Einsatz waren. Sie hätten alles getan, um die Sicherheit "für alle" zu gewährleisten. Zu den Kosten des Treffens konnte Seibert abschließend noch nichts sagen. Im Raum steht ein dreistelliger Millionenbetrag.

Unmittelbar nach Ende des G20-Gipfels besuchte Kanzlerin Merkel mit dem Hamburger Bürgermeister Scholz Sicherheitskräfte, um ihren Dank auszusprechen.

Scholz unter Druck

Seibert lobte außerdem die Zusammenarbeit mit Hamburgs Erstem Bürgermeister Olaf Scholz bei der Vorbereitung des Gipfels. Diese sei ausgesprochen gut und eng gewesen, so der Regierungssprecher. "So etwas machen Sie nicht gegen die politische Führung einer Stadt", sagte er. Zudem betonte Seibert, dass die Kanzlerin zu der Entscheidung stehe, Hamburg als Gipfelort ausgewählt zu haben.

Bürgermeister Scholz war wegen der heftigen Ausschreitungen am Rande des Gipfels in die Kritik geraten. Die CDU-Fraktion in der Bürgerschaft forderte den Rücktritt des SPD-Politikers. Scholz lehnt einen Rückzug ab.

Aus der Bundes-CDU wurde der Bürgermeister in Schutz genommen. Er könne keinen Grund für einen Rücktritt erkennen, so Kanzleramtschef Peter Altmaier: "Die Bundesregierung hat gemeinsam mit Hamburg alle Schritte geplant und vorbereitet. Deshalb ist das für mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht die Frage einer parteipolitischen Auseinandersetzung, sondern einer Auseinandersetzung zwischen Demokraten, die den Rechtsstaat verteidigen, und den radikalen, autonomen, linksextremen Minderheiten, die diesen Rechtsstaat herausfordern", sagte der CDU-Politiker dem NDR.

Schärferes Vorgehen gegen Links gefordert

Auch SPD-Chef Martin Schulz stellte sich vor Scholz. Die Schuldzuweisungen an seinen Parteifreund nannte er "wirklich dumm". Gleichzeitig kritisierte er die Ausschreitungen. Gewalttäter hätten Hamburg in Geiselhaft genommen. "Das hat Züge von Terrorismus", so Schulz.

Andere Politiker forderten wegen der Krawalle ein schärferes Vorgehen gegen Linksextremismus. CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn warf Teilen von SPD, Grünen und Linkspartei vor, Gewalt in der linken Szene lange relativiert zu haben. "Wir müssen mit dem gleichen Verve und der gleichen Energie gegen links wie gegen rechts vorgehen", so der CDU-Politiker im ARD-Morgenmagazin.

Banner an einem Balkon im Hamburger Schanzenviertel nach den Krawallen

Spahn warf zudem die Frage auf, warum die Gewaltbereitschaft in der linken Szene so falsch eingeschätzt werden konnte. Mit Blick auf die Ausschreitungen in Hamburg sagte er: "Da wurde Hass skandiert und auch Hass gelebt." Während des G20-Gipfels in Hamburg wurden nach Angaben von Polizeipräsident Ralf Martin Meyer 476 Polizisten bei Einsätzen verletzt. Es gab 186 Festnahmen und 37 Haftbefehle.

Jens Spahn, CDU, fordert Konsequenzen gegen linksextremistische Gewalt

Forderungen nach europäischer Datenbank

Bundesjustizminister Heiko Maas sprach sich als Reaktion auf die Krawalle für die Einrichtung einer europaweiten Extremismus-Datei aus. "Wir haben im Extremistenbereich keine ausreichende Datengrundlage in Europa", so Maas. Zudem kündigte er an, künftig mehr Geld für die Extremismus-Beobachtung zur Verfügung zu stellen.

Auch CDU-Vize Thomas Strobl forderte eine grenzübergreifende Linksextremisten-Datei. So könnten die "marodierenden herumreisenden linksextremistischen Gewalttäter" bereits an den Grenzen abgefangen werden, sagte der Innenminister von Baden-Württemberg im SWR. Eva Högl, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, sprach sich ebenfalls für eine solche Datenbank aus.

Das Bundesinnenministerium reagierte zurückhaltend auf die Forderung. In Deutschland gebe es bereits eine Datei zu linken Gewalttätern, so ein Sprecher. Ein Austausch mit den Sicherheitsbehörden und Nachrichtendiensten anderer Länder sei vor Großereignissen wie dem G20-Gipfel zudem üblich. "Das ist geübte polizeiliche Praxis. Es ist also mitnichten so, dass man bei Null stünde", so der Sprecher weiter. Wenn sich durch ein solches neues Instrument ein nennenswerter Mehrwert ergäbe, dann würde das Ministerium dies gleichwohl unterstützen.

Kritik an Roter Flora und Rigaer Straße

Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stephan Mayer, sprach sich für ein härteres Vorgehen gegen linke Einrichtungen aus. "Die Senate in Hamburg und Berlin dürfen auch nicht länger Hausbesetzungen durch die linksextremistische und autonome Szene und damit rechtsfreie Räume in der Roten Flora und der Rigaer Straße dulden", so der CSU-Politiker.

Das Schanzenviertel Das Schanzenviertel liegt im Herzen Hamburgs. Es war lange Jahre ein linksorientiertes, alternatives Altbauviertel mit günstigen Mieten, ist über die Jahre aber stark gentrifiziert worden. Heute ist der Bezirk geprägt von sanierten Häusern mit entsprechend hohen Mieten, gut verdienenden Kreativen, Kneipen, Bars, szenigen Plattenläden und Boutiquen. Aber es gibt eine Ausnahme: An der zentralen Straße Schulterblatt dominiert unübersehbar das linksautonome Kulturzentrum "Rote Flora".

Seit fast 30 Jahren besetzt, gilt das ehemalige Theatergebäude bundesweit als eines der wichtigsten Zentren der autonomen Szene. Auch wenn die "Flora" am 1. Mai stets geschlossen ist, werden die Krawalle am Tag der Arbeit regelmäßig den dortigen Linksautonomen zugeschrieben.

In beiden Fällen handelt es sich um teils besetzte Immobilien, die die linke Szene für sich beansprucht. Gerade im Umfeld der Rigaer Straße in Berlin hatte es zuletzt häufiger Zusammenstöße mit der Polizei gegeben, bei denen mehrere Beamte verletzt wurden. Teils bestehen die Einrichtungen seit Jahrzehnten.

"Falsche Toleranz"

Dieser Zustand ist nicht nur aus Mayers Sicht nicht mehr aufrechtzuerhalten. So forderte Innenstaatssekretär Günter Krings, der Hamburger Senat müsse "sehr schnell" einen Plan vorlegen, "wie er den rechtsfreien und staatsverachtenden Sumpf in Teilen seiner Stadt trockenlegen will". FDP-Chef Christian Lindner mahnte an, die "Politik der falschen Toleranz" gegenüber der linken Szene von SPD, Grünen und Linkspartei müsse beendet werden.

Die Opfer von Sachbeschädigungen können derweil auf eine schnelle Entschädigung hoffen. Die entsprechenden Gespräche zwischen Bundesregierung und Hansestadt haben bereits begonnen. Sie verliefen "sehr gut, sehr eng und sehr partnerschaftlich", so eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums.

