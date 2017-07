Im Streit um das Hamburger G20-Protestcamp werfen sich Polizei und Demonstranten gegenseitig rechtswidriges Handeln vor. Beide Seiten berufen sich dabei auf Beschlüsse der Justiz. Doch diese kann nur vorläufig entscheiden.

Von Timo Conraths, ARD-Rechtsredaktion

In Deutschland hat die Versammlungsfreiheit einen hohen Stellenwert. Organisatoren dürfen grundsätzlich sowohl Inhalt als auch Zeit und Ort der Versammlung frei wählen. Ganz grenzenlos gilt die Versammlungsfreiheit allerdings nicht. Versammlungen unter freien Himmel können beschränkt werden, insbesondere aus Sicherheitsgründen.

Anders als viele denken, muss eine Versammlung nicht genehmigt werden. Die Veranstalter haben die Versammlung aber in der Regel mindestens 48 Stunden vorher bei der zuständigen Behörde anzumelden. Diese kann die Versammlung dann untersagen oder von bestimmten Auflagen abhängig machen, soweit die Behörde dies zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit für erforderlich hält.

Auseinandersetzungen um G20-Protestcamp vor Gipfel in Hamburg

tagesschau 20:00 Uhr, 03.07.2017, Andreas Hilmer, NDR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-304787~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Ping-Pong-Spiel zwischen Demonstranten, Behörden und Gerichten

Dagegen können sich die Organisatoren vor den Verwaltungsgerichten wehren, häufig im Eilverfahren über zwei Instanzen bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Die Justiz kann das Versammlungsverbot dann aufheben oder bestätigen - und spielt den Ball damit wieder zurück an die Behörde. Denn diese kann ihrerseits auf die Ausführungen der Justiz reagieren und ihre Anordnungen entsprechend anpassen. Und alles geht wieder von vorne los.

Das kann zu einem Ping-Pong-Spiel zwischen Demonstranten, Behörden und Gerichten führen - mit der immer gleichen Abfolge: Anmeldung der Versammlung, Untersagung durch die Behörde, Klärung durch die Justiz im Eilverfahren. Zunächst vor dem Verwaltungsgericht, dann vor dem Oberverwaltungsgericht. Und weil die Versammlungsfreiheit ein Grundrecht ist, können die Beteiligten nach dem Oberverwaltungsgericht auch noch das Bundesverfassungsgericht anrufen, ebenfalls im Eilverfahren.

Streitpunkt: Schlafen im Camp

In Hamburg wurde dieses Ping-Pong-Spiel gerade anschaulich durchexerziert: Nachdem das Bundesverfassungsgericht im Streit um das Protestcamp im Stadtpark schon vergangene Woche entschieden hatte, dass das Camp zwar nicht vollständig untersagt, aber beschränkt werden könne, kochte der Streit am Wochenende erneut auf. Die Organisatoren meldeten die Versammlung ein weiteres Mal an, diesmal auf der Elbhalbinsel Entenwerder, aber mit unverändertem Konzept. Insbesondere sollten die Teilnehmer nach wie vor in Schlafzelten übernachten können.

Die Stadt untersagte das Camp daraufhin erneut und die Organisatoren zogen am Samstag vor das Verwaltungsgericht Hamburg. Weil dieses das Komplettverbot der Stadt aufhob, war der Aufbau der Zelte am Sonntag kurzzeitig erlaubt. Die Versammlungsbehörde regierte jedoch auf den Beschluss des Verwaltungsgerichts und ordnete an, dass die Versammlung nur unter bestimmten Auflagen durchgeführt werden dürfe. Vor allem Schlafzelte, Duschen und Küchen sind verboten.

Dagegen zogen die Organisatoren wieder vor Gericht, dieses Mal aber ohne Erfolg. Das Verwaltungsgericht billigte die Auflagen. Das heißt aber nicht, dass der Streit damit zu Ende ist. Er kann weitergehen. Erst zum Oberverwaltungsgericht, und dann wieder zum Bundesverfassungsgericht.

Vor den Gerichten muss es schnell gehen

Weil kurz vor den Versammlungen in der Regel Zeitnot herrscht, wenden sich die Beteiligten häufig im Eilverfahren an die Verwaltungsgerichte. Diese prüfen vorab, das heißt vor der eigentlichen Entscheidung im Hauptsacheverfahren, ob die Untersagung der Versammlung Bestand haben kann oder aufgehoben werden muss. Dabei ist aber wichtig: Entscheidungen im Eilverfahren sind immer nur vorläufig. Eine endgültige Klärung können die Beteiligten nur im Hauptsacheverfahren erreichen. Dieses kann aber deutlich länger dauern, weil hier Beweise erhoben und die Rechtsfragen tiefgehend erörtert werden.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 03. Juli 2017 um 18:00 Uhr.