Kompromissbereitschaft - eigentlich eine Grundvoraussetzung für einen G20-Gipfel. Kanzlerin Merkel sah sich zu Beginn des Gipfels aber genötigt, alle Teilnehmer dazu aufzufordern. Denn gerade beim Thema Klima stehen schwierige Gespräche an.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zum Auftakt des G20-Treffens in Hamburg alle Teilnehmer zu Kompromissbereitschaft aufgerufen. In einem kurzen Statement zu Beginn der ersten Arbeitssitzung am Mittag erklärte die Kanzlerin, Lösungen könnten nur gefunden werden, wenn alle aufeinanderzugingen. Allerdings solle sich auch keiner verbiegen.

Die Kanzlerin erinnerte die Runde an ihre Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit. Millionen Menschen würden erwarten, dass in Hamburg ein Beitrag zur Lösung der Probleme der Welt geleistet werde. Sie sei sich aber sicher, dass jeder sich bemühen werde, gute Ergebnisse zu erzielen.

G20-Auftakt mit einigen Sorgenfällen

tagesschau 14:00 Uhr, 07.07.2017, Arnd Henze, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-306101~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Merkel erklärte, vor den sogenannten Sherpas, die die Abschlusserklärung vorbereiten, liege eine weitere "schlaflose Nacht" - das gehöre aber dazu. Wie Nachrichtenagenturen berichten, wird aber weiter um zahlreiche Punkte hartnäckig gerungen, etwa bei den Themen Handel und Migration. Dies sei in dieser Form noch nicht vorgekommen, zitiert AFP nicht näher genannte Insider.

Kein Fortschritt beim Klima

Insbesondere beim wohl umstrittensten Gipfelthema zeichnet sich noch keine Einigung ab - dem Klimawandel. Bislang deutet nichts darauf hin, dass die USA bereit sein werden, ein gemeinsames Papier zu unterschreiben. US-Präsident Donald Trump wird zumindest einen Teil der Beratungen dazu am Nachmittag schwänzen - er trifft sich dann erstmals mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin.

Beobachter sehen in dem Zeitpunkt ein schlechtes Zeichen - zumindest was die Haltung der USA anbelangt. Russland hat zwar das Pariser Abkommen bislang nicht unterzeichnet, gilt aber nicht als Gegner der Übereinkunft.

Erstes Thema: Bekämpfung des Terrors

Das Treffen hatte am Morgen mit informellen Beratungen über die Terrorbekämpfung begonnen. Ergebnisse sind hier noch nicht bekannt. Trotz der offenkundigen Differenzen insbesondere beim Klimaschutz wirkte die Zusammenkunft in den Hamburger Messehallen gelöst. US-Präsident Trump, der beim Betreten der Halle kraftvoll die Faust geballt hatte, mühte sich sichtbar um verbindliche Gesten gegenüber der Kanzlerin und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Kerstin Klein, NDR, zur Sicherheitslage in Hamburg

Sondersendung , 07.07.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-306003~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Krawalle in der Stadt

Umso angespannter ist die Lage außerhalb der Messehallen. Auch am Vormittag kam es wiederholt zu erheblichen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Demonstrantengruppen blockierten an mehreren Stellen die Fahrtstrecken der Delegationen. Andernorts griffen Vermummte Polizisten an, außerdem wurden Barrikaden errichtet. Rund um die Innenstadt seien Fensterscheiben eingeschlagen und Dutzende Autos angezündet worden, erklärten die Beamten. Polizisten seien mit Flaschen und Feuerwerkskörpern beworfen worden.

Das Partnerprogramm wurde wegen der Krawalle kurzfristig geändert. Die Hamburger Polizei forderte zudem noch einmal Verstärkung aus anderen Bundesländern an. Aus Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg sind 440 zusätzliche Beamte auf dem Weg.

Konzert und Protest

Am Abend sind die Gipfelteilnehmer und ihre Partner zu einem Konzert in der Elbphilharmonie eingeladen. Für den Abend ist zugleich eine weitere Demonstration geplant - sie steht unter dem Motto "G20 entern". Bereits am Donnerstagabend war es zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen, mindestens 111 Beamte wurden verletzt, auch zahlreiche G20-Gegner mussten von Sanitätern behandelt werden.

Über dieses Thema berichteten am 07. Juli 2017 die ARD in einer Sondersendung „G20 - Der Gipfel in Hamburg“ um 12:15 Uhr und die tagesschau um 14:00 Uhr.