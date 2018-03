Mord an Freiburger Studentin Lebenslange Haft für Hussein K.

Im Prozess um den Mord an einer Studentin hat das Landgericht den Angeklagten Hussein K. zu lebenslanger Haft wegen Mordes und schwerer Vergewaltigung verurteilt. Das Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest.

Nach mehr als einem halben Jahr Verhandlungsdauer hat das Landgericht Freiburg den Asylbewerber Hussein K. wegen Mordes und Vergewaltigung zu lebenslanger Haft verurteilt. Zudem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest und ordnete Sicherungsverwahrung an. Damit ist eine vorzeitige Freilassung nach 15 Jahren Haft nahezu ausgeschlossen.

K. hat zugegeben, im Oktober 2016 nachts in Freiburg eine 19 Jahre alte Studentin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und vergewaltigt zu haben. Sie ertrank im Wasser des Flusses Dreisam.

Eine Frage des Alters

Die Tat hatte überregional Aufsehen erregt, auch der Prozess fand bundesweit Beachtung. Das Gericht stand dabei auch vor der Frage, ob es Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht anwendet. Dies hat Auswirkungen auf die Höhe der Strafe.

Zu Alter und Herkunft von Hussein K. hatte es widersprüchliche Angaben angegeben. Der Angeklagte hatte früher erklärt, zur Tatzeit erst 17 Jahre alt gewesen zu sein. Später räumte er ein, gelogen zu haben. Gutachten zufolge war er zum Zeitpunkt der Tat mindestens 22 Jahre alt. Das Gericht wandte in seinem Urteil deshalb Erwachsenenstrafrecht an und folgte der Forderung der Staatsanwaltschaft sowie der Nebenklage, die die Eltern der getöteten Studentin vertrat.

Der Verteidiger hatte in seinem Plädoyer kein konkretes Strafmaß genannt. Er lehnte aber Sicherungsverwahrung ab und regte eine Drogentherapie sowie Angebote der Resozialisierung für seines Mandaten an.

Flucht mit Vorgeschichte

K. war Behördenangaben zufolge ohne Papiere am 12. November 2015 nach Deutschland gekommen. Als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling stand er in der Obhut des Jugendamts und wohnte in Freiburg bei einer Pflegefamilie. Dort lebte er von Ende April 2016 bis zu seiner Festnahme. Betreut wurde er im er im Auftrag des Jugendamts von einer privaten Jugendhilfeorganisation.

Was die deutschen Behörden nicht wussten: Wegen einer Gewalttat an einer jungen Frau im Jahr 2013 auf der Insel Korfu war Hussein K. in Griechenland zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt, im Oktober 2015 aber vorzeitig gegen Auflagen entlassen worden. Nach seiner Freilassung tauchte er unter und kam nach Deutschland.