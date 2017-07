Waffenexporte, Ehe für Alle und Klimaschutz: Bei Frag selbst gab es durchaus harte politische Fragen. Doch auch Persönliches erzählte Grünen-Spitzenkandidatin Göring-Eckart. Zum Beispiel, dass sie auch mal lügt.

Von Sandra Stalinski, tagesschau.de

"Warum soll ich grün wählen? Können Sie mir das erklären?" Die Frage der Fragen ereilte Katrin Göring-Eckardt gleich zu Beginn der Sendung. Nicht erst seit ihre Umfragewerte in den Keller gerutscht sind, müssen die Grünen sich den Vorwurf machen lassen, niemand wisse mehr, wofür sie eigentlich stehen.

Eine willkommene Gelegenheit für die Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidatin der Grünen nochmal wichtige Punkte ihres Wahlprogramms darzustellen: "Es wird in diesem September um eine Richtungsentscheidung gehen, sagt sie bei der Fragerunde der neuen Reihe "Frag selbst". Daran entscheide sich, ob der Klimaschutz eine entscheidende Rolle in der künftigen Regierung spielen werde, ob es eine andere Landwirtschaft geben werde oder ob wir "weitermachen mit Tierquälerei auf der einen und Pestiziden auf der anderen Seite."

"Keine Waffen in Krisengebiete"

Im Anschluss an das ARD-Sommerinterview stellte Göring-Eckardt sich den Fragen der Zuschauer in der neuen Reihe "Frag selbst". Kein Format, um sich entspannt zurückzulehnen, denn die Schlagzahl der Fragen und Antworten war hoch. Doch KGE, wie Katrin Göring-Eckardt bei den Grünen auch genannt wird, nahm es gelassen.

Harte politische Fragen interessierten nicht nur im Sommerinterview, sondern auch im Netz. Wo die grüne Friedenspolitik geblieben sei, wollte eine Userin wissen. Die Grünen hätten sich früher klar gegen Waffenexporte ausgesprochen und Kriege missbilligt. "Das tun wir nach wie vor. Ich finde es ein schlechtes Ergebnis der Großen Koalition, dass weiterhin Waffen in Krisengebiete exportiert werden", antwortet Göring-Eckardt. "Eine solche Art von Waffenexporten ist nicht mehr möglich, wenn die Grünen mitregieren."

Kein Auto, aber ein E-Bike

"Bla bla", wie ein User zwischendurch kritisch anmerkte, war es nicht, was Göring-Eckardt bei "Frag selbst" von sich gab. Wenn sie auch bei einigen Antworten die bereits zigmal formulierten Positionen wiederholte, erfuhr man dennoch auch viel über die grüne Spitzenkandidatin persönlich. Dass sie kein Auto mehr hat, sich nur manchmal eins leiht. Dass sie gerade gute Erfahrungen mit einem geliehenen E-Bike mache. Und dass sie, wenn sie nochmal eine Berufsausbildung wählen müsste, gerne Lehrerin werden würde. Sie gibt sogar zu, dass sie auch mal lügt, wenn auch selten und dann nur Notlügen, weil sie das nicht gut könne und sofort rot werde.

Sie gesteht auch, dass sie keineswegs eine Heilige sei, beispielsweise was ihre Klimabilanz betrifft: "Ich esse auch mal Fleisch und ich fahre viel zu viel in der Gegend herum und fliege sogar, auch innerhalb Deutschlands. Ich zahle dann zwar an den Klimafonds, das ist so eine Art Ablasshandel, aber ich würde niemals behaupten, dass ich mich in allem richtig verhalte."

Auch ihre Haltung zur gerade im Hau-Ruck-Verfahren vom Bundestag beschlossenen Ehe für Alle interessierte viele Zuschauer. Ob sie dabei keine Gefahr für Familien mit Kindern sehe oder für die Gesellschaft überhaupt, wollte ein User wissen. "Wenn Schwule und Lesben sagen, sie wollen eine Ehe eingehen, dann stärkt das ja diese Institution. Deswegen habe ich immer die Konservativen nicht verstanden. Vor allem stelle wir doch die Kinder gleich, die in solchen Familien groß werden", kontert Göring-Eckardt.

"Manchmal macht mir das viel aus"

Sehr persönlich wurde es nochmal als die Grünenpolitikerin von ihrem Umgang mit Hasskommentaren erzählte. Sie habe Hassmails einmal laut vorgelesen in eine Kamera. "Und ich hab erst in dem Moment gemerkt, wie schlimm das eigentlich ist, wenn man es nämlich selbst ausspricht." Diese Erfahrung habe ihr zwar geholfen, aber: "Ich gebe zu, manchmal macht es mir viel aus, manchmal sitze ich abends da und bevor ich ins Bett gehe, gucke ich nochmal, was so los ist. Und manchmal denke ich, sollte ich das nicht machen, sondern einfach schlafen gehen."

Doch am Ende zeigt sie sich wieder kämpferisch. Eine Geste, die ihre Politik beschreibt? KGE zeigt eine erhobene Faust.

