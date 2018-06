Noch ist nicht klar, ob der Hamburger Flughafen am Montag seinen Betrieb wieder aufnehmen kann. Erste Flüge wurden bereits gestrichen. Bei der Suche nach der Ursache des Stromausfalls war man aber offenbar erfolgreich.

Die Betreiber des Hamburger Flughafens haben die Ursache für den Kurzschluss nach eigenen Angaben gefunden. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass alles schnellstmöglich wieder reibungslos läuft", twitterte der Airport am späten Abend - ohne konkretere Angaben zu machen.

"Als positiv denkender Mensch"

Eine Flughafen-Sprecherin sagte auf Nachfrage von tagesschau.de, man habe "lokalisiert", wo die Ursache gelegen habe, könne aber noch nichts Genaues sagen. Eine Prognose, ob der Betrieb am Montag wieder aufgenommen werden kann, konnte sie nicht abgeben.

Flughafen-Chef Michael Eggenschwiler hatte am früheren Sonntagabend im NDR-Fernsehen gesagt: "Wir arbeiten sehr intensiv daran, dass wir morgen - als positiv denkender Mensch - mit dem Flugbetrieb wieder starten können". Ob sein persönlicher Optimismus gerechtfertigt sei, werde im Laufe des Abends feststehen.

Mehrere Starts am Montagmorgen gestrichen

Schon jetzt ist aber klar, dass auch am Montag mehrere Flüge ausfallen werden. Von den rund 40 Starts, die vor 7.30 Uhr geplant waren, wurden etwa die Hälfte bereits gestrichen. Grund dafür ist unter anderem, dass die Maschinen wegen des Stromausfalls am Sonntag nicht landen konnten und daher am Montagmorgen auch nicht zur Verfügung stehen.

Ein Stromausfall hatte den Betrieb am Hamburger Flughafen am Sonntag komplett lahmgelegt. Tausende Passagiere konnten ihre Urlaubsreise nicht antreten, Airlines und der Flughafen organisierten für die gestrandeten Menschen Notunterkünfte.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 03. Juni 2018 um 16:00 Uhr.