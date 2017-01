Flüchtlingszahlen 2016 280.000 Schutzsuchende in Deutschland

2016 haben 280.000 Menschen in Deutschland Zuflucht gesucht. Im Jahr zuvor waren es 890.000. Zum Rückgang der Zahlen haben das EU-Türkei-Abkommen und die Schließung der Balkan-Route beigetragen, so Bundesinnenminister de Maizière.

Die Zahl der Asylsuchenden ist im vergangenen Jahr 2016 im Vergleich zu 2015 deutlich zurück gegangen. 2016 suchten 280.000 Menschen in Deutschland Zuflucht. 2015 waren es mehr als dreimal so viele, nämlich 890.000. Gründe für den Rückgang sieht Bundesinnenminister Thomas de Maizière unter anderem im EU-Türkei-Abkommen und in der Tatsache, dass die Balkan-Route geschlossen wurde. 2016 gab es 55.000 Rückkehrer, 25.000 Menschen wurden abgeschoben.

"So viele Entscheidungen wie nie zuvor"

Die Mitarbeiter des Bundesamtes für Migration haben im Jahr 2016 etwa 695.000 Entscheidungen getroffen - so viele wie nie zuvor. Das sei möglich geworden, weil das Personal des Bundesamtes deutlich aufgestockt worden war, so der Bundesinnenminister. Für die Asylsuchenden seien Wartezeiten von Antrag über Anhörung hin zur Entscheidung, ob sie in Deutschland bleiben dürfen, deutlich verkürzt worden, betonte der Chef des Bundesamtes, Frank-Jürgen Weise. Dadurch könnten die Menschen auch schneller im Jobcenter über Qualifizierungsmaßnahmen und Arbeitsmöglichkeiten beraten werden.

Im Schnitt dauert es heute bis zu zwei Monate, bis eine Entscheidung getroffen sei, so Weise. In einigen Fällen könnte aber schon eine Entscheidung innerhalb von zwei Wochen getroffen werden. "Nur, weil wir die Beschäftigten gewonnen haben, haben wir diese Leistung erreicht," betonte Weise.

Auch bei den Integrationskursen hat es nach Weises Einschätzung Fortschritte gegeben. So sei die Zahl der Träger, die Kurse anbiete, um 20 Prozent gestiegen, die Zahl der Lehrkräfte um 100 Prozent. 80 Prozent der Integrationskurse seien ausgelastet.

Entscheidung durch Schleuser

Deutschland werde mit der Zahl der Asylsuchenden, die man aufgenommen habe, internationalen Ansprüchen an den Umgang mit Flüchtlingen gerecht, betonte de Maizière. Allerdings werde die Entscheidung, wer nach Europa gelange, von Schleusern getroffen und von dem Geld, das die Flüchtlinge diesen Schleusern zahlen könnten. Das sei die denkbar inhumanste Art der Auswahl.