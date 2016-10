Die CSU fordert, alle Flüchtlinge mit Datenbanken über Terrorverdächtige abzugleichen. Aber wäre das überhaupt rechtens? Und was sagen die Betroffenen selbst?

Von Philipp Glitz und Daline Salahie, WDR

Mohammed Raad ist aufgewachsen in einem Staat, der seine Privatsphäre nicht respektiert. Er kommt aus einem kleinen Dorf bei Damaskus in Syrien, wo er für Ärzte ohne Grenzen gearbeitet hat. Dort hat die Regierung seine persönlichen Daten benutzt, wie sie wollte. "Wir Syrer kennen es nicht, dass die Regierung uns fragt, wenn sie unsere Daten haben möchte. Wir sind daran gewöhnt, dass eine Regierung sich einfach Daten nimmt - egal, ob uns das gefällt oder nicht", sagt der Syrer. "Bei uns benutzen sie die Daten für ihre Zwecke."

Mohammed Raad hat eigentlich wenig dagegen, was einige Politiker gerade für Deutschland fordern: Den Abgleich aller Asylsuchenden mit Datenbanken über Terrorverdächtige. Die Nachrichtendienste müssten effizienter arbeiten können, so die Forderung der CSU. "Jeder Asylsuchende in Deutschland muss mit allen international verfügbaren Datenbanken über Terrorverdächtige abgeglichen werden, auf die der Bundesnachrichtendienst Zugriff hat", fordert zum Beispiel der CSU-Innenpolitiker Hans-Peter Uhl.

Eine vorschnelle Idee?

Ist das jetzt eine vorschnelle Idee oder eine sinnvolle Antwort auf die veränderte Sicherheitslage? Rechtswissenschaftler Friedhelm Hufen von der Universität Gießen glaubt, dass eine generelle Überprüfung bei einer abstrakten Bedrohung rechtlich nicht haltbar sei:

"Nach deutschem Verfassungsrecht halte ich das nicht für möglich. Das Bundesverfassungsgericht hat ja in einer ganzen Kette von Entscheidungen die Grenzen der Überwachung und der Datenerhebungen immer sehr klar bestimmt. Es muss immer eine konkrete Terrorgefahr vorliegen."

Der Sicherheitsrechtler Ralf Poscher von der Universität Freiburg geht da noch weiter.

"Dafür gibt es keine rechtliche Grundlage. Das wäre eine Pauschalisierung der Flüchtlinge. Der Bundesverfassungsschutz darf erst beginnen zu überwachen, wenn es konkrete Bestrebungen und Gefahren gibt."

Angst vor "Anti-Flüchtlingsregierung"

Mohammed Raad hat die Diskussion aufmerksam verfolgt. Er habe persönlich nichts dagegen, dass seine Daten überprüft werden. Anderen Geflüchteten, mit denen er sich unterhalten hat, gehe es auch so.

Raad ist schon mehr als ein Jahr in Deutschland und vertraut dem derzeitigen System. Aber was, wenn sich der politische Wind in Deutschland dreht? Er und andere Flüchtlinge sorgen sich, dass erhobene Daten dann falsch interpretiert werden oder zur Überwachung missbraucht werden könnten. "Wir haben Sorgen, dass in der Zukunft eine Anti-Flüchtlingsregierung an die Macht kommt und diese Daten gegen uns benutzt", sagt Raad. "Alle Flüchtlinge haben die gleichen Sorgen."

Gefährdergruppen gezielter überwachen

Nach der Festnahme des IS-Terror-Verdächtigen Al-Bakr in Leipzig folgten prompt die politischen Forderungen. Manche Rechtswissenschaftler plädieren für ein Umdenken bei der Sicherheitspolitik. "Es muss laut Bundesverfassungsgericht immer ein konkreter Anlass vorliegen. Manchmal ist es aber so, dass die Richter den konkreten Anlass erst haben, wenn es zu spät ist", sagt Rechtswissenschaftler Friedhelm Hufen. "Da muss man darüber nachdenken, ob man nicht bestimmte Gefährdergruppen erfassen kann, wie 20-30-jährige Männer, bei denen ein besonderes Risiko besteht."

Diese sollte man laut Hufen genauer durch Handyüberwachung kontrollieren dürfen. Technisch wäre das vielleicht möglich, rechtlich aber noch immer fraglich. Flüchtlinge wie Mohammed Raad, aber auch Politiker warnen davor, alle Flüchtlinge unter einen Generalverdacht zu stellen. Sie kritisieren vorschnelle Forderungen nach Überwachung, die nur schwer umzusetzen und rechtlich problematisch sind.