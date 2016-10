Der in Leipzig festgenommene Terrorverdächtige Al-Bakr ist in Untersuchungshaft genommen worden. Der 22-jährige Syrer soll nach Angaben der Ermittler Kontakt zur Terrormiliz IS gehabt haben und einen Anschlag in Deutschland vorbereitet haben. Möglicherweise hatte er einen Mittäter.

Der nach dem Bombenfund von Chemnitz festgenommene Terrorverdächtige Dschaber Al-Bakr befindet sich in Untersuchungshaft. Ein Amtsrichter in Dresden habe dem 22 Jahre alten Syrer den Haftbefehl verkündet und den Vollzug angeordnet, sagte ein Sprecher der Karlsruher Bundesanwaltschaft, die die Ermittlungen in dem Fall übernommen hat. Al-Bakr soll nach Angaben der Ermittlungsbehörden Verbindungen zur Terrormiliz "Islamischer Staat" unterhalten und bereits Vorbereitungen für einen Anschlag in Deutschland getroffen haben. Nach einem missglückten Zugriff am Samstag in Chemnitz war er in der Nacht zum Montag in Leipzig von anderen syrischen Flüchtlingen festgesetzt und der Polizei übergeben worden.

Der Mann habe im Internet Informationen zur Herstellung von Sprengstoffen besorgt, erklärten die Ermittler. Deshalb "müsste davon ausgegangen werden, dass er eine Sprengstoffweste zur Explosion bringen wollte". Laut Bundesanwaltschaft hat der Verdächtige zumindest Anfang Oktober 2016 im Internet nach Anleitungen zur Herstellung von Sprengstoffvorrichtungen und Ausrüstungsgegenständen für den sogenannten "Dschihad" gesucht.

Erkenntnisse darüber, ob Al-Bakr schon ein konkretes Ziel ins Auge gefasst habe, lägen derzeit jedoch nicht vor, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Am Sonntag hatte es Berichte über die Berliner Flughäfen als Anschlagsziel gegeben.

Hinweis ausländischer Nachrichtendienste

BND und Bundesamt für Verfassungsschutz waren aufgrund von Hinweisen ausländischer Nachrichtendienste auf den Fall aufmerksam geworden. Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen sagte dem ARD-Hauptstadtstudio: "Wir hatten Anfang September aus nachrichtendienstlichem Aufkommen einen Hinweis, dass der IS in Deutschland einen Terroranschlag gegen Infrastruktur plant, gegen Bahnhöfe, gegen Züge oder Flughäfen." Der Verdächtige sei am Donnerstag vergangener Woche identifiziert und dann rund um die Uhr observiert worden. Er habe dann am folgenden Tag in einem Ein-Euro-Shop Heißkleber gekauft. "Und unverzüglich haben wir dann alle Maßnahmen in Bewegung gesetzt, damit ein Zugriff erfolgte, weil wir davon ausgingen: Dies kann im Grunde genommen die letzte Chemikalie sein, die für ihn notwendig war, um eine Bombe herzustellen," erklärte Maaßen weiter.

Seit Februar 2015 als Flüchtling in Deutschland

Sachsen Innenminister Markus Ulbig (CDU) lobte den "großartigen Erfolg" der Festnahme in Leipzig. Damit sei es "wieder einmal gelungen, einen Sprengstoffanschlag in Deutschland zu verhindern". Er äußerte sich zu Details des mutmaßlichen IS-Terroristen: Demnach kam Al-Bakr im vergangenen Jahr als Flüchtling nach Deutschland und wurde am 19. Februar 2015 in München registriert. Von dort aus wurde er in die Erstaufnahme nach Chemnitz gebracht. Al-Bakr hielt sich mit einer auf drei Jahre befristeten Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland auf.

In diesem Haus in Leipzig wurde der bundesweit gesuchte Terrorverdächtige Al-Bakr festgenommen.

Offenbar gehen die Ermittler derzeit von einem Mittäter aus. Innenminister Ulbig erwähnte einen zweiten - inzwischen festgenommenen - Verdächtigen. Dabei handelt es sich um Khalil A. Er wurde in Chemnitz festgenommen. Laut Ulbig ist er 33 Jahre alt und als Flüchtling anerkannt. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, Al-Bakr seine Wohnung überlassen zu haben und für ihn "in Kenntnis seiner Anschlagspläne" die notwendigen Stoffe im Internet bestellt zu haben.

De Maizière sieht Parallelen zu Paris und Brüssel

Bundesinnenminister Thomas de Maizière sieht im Fall des Chemnitzer Terrorverdächtigen Parallelen zu den Anschlägen von Frankreich und Belgien. "Die Vorbereitungen in Chemnitz ähneln nach allem, was wir heute wissen, den Vorbereitungen zu den Anschlägen in Paris und Brüssel", sagte de Maizière. Deutschland stehe unverändert im Zielspektrum des internationalen Terrorismus'.

Terrorverdächtiger dem Haftrichter vorgeführt

Merkel dankt syrischem Hinweisgeber

Al-Bakr war in der vergangenen Nacht in Leipzig festgenommen worden. Er hielt sich in der Wohnung eines anderen Syrers auf, den Al-Bakr am Hauptbahnhof angesprochen und um eine Schlafgelegenheit gebeten hatte. Als er vom Fahndungsaufruf erfuhr, verständigte er die Polizei. Laut LKA-Chef Michaelis tauchte er in einer Polizeistation auf und teilte mit, Al-Bakr halte sich gefesselt in seiner Wohnung auf. Dort passten zwei Männer auf den mutmaßlichen Terroristen auf, als die Polizei anrückte.

Die Bundesregierung dankte dem Syrer, der zur Ergreifung von Al-Bakr beigetragen hatte: "Unser Dank gilt und Anerkennung gilt dem Mann aus Syrien, der die Polizei über den Aufenthaltsort des Verdächtigen informiert hat und somit entscheidend zur Festnahme beigetragen hat", sagte Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer. Die Kanzlerin dankte demnach auch für die Arbeit der Sicherheitsbehörden und sprach ihnen Anerkennung aus "für die schwere Verantwortung, die sie tragen".

Mit diesen Fotos suchte die Polizei nach dem Terrorverdächtigen

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 10. Oktober 2016 um 15:00 Uhr.