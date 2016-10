Die Polizei hat den flüchtigen Terrorverdächtigen von Chemnitz gefasst. Der 22-jährige Syrer sei in der Nacht in Leipzig festgenommen worden, teilte die Polizei in Sachsen am Morgen mit. Nach ARD-Informationen hatte ein anderer Syrer die Polizei gerufen.

Der flüchtige Terrorverdächtige Dschaber al-Bakr ist in der Nacht zum Montag in Leipzig festgenommen worden. Das teilte die sächsische Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter und Facebook mit: "Er wurde sicher identifiziert. Die bundesweite und internationale Fahndung wurde aufgehoben."

Die Polizei fasste den 22-jährigen Syrer nach Informationen des ARD-Terrorismusexperten Michael Götschenberg in der Wohnung eines Landsmanns. Den habe Al-Bakr am Leipziger Hauptbahnhof angesprochen und gefragt, ob er bei ihm schlafen könne. Der Syrer lud ihn demnach zu sich nach Hause ein und informierte am Abend die Polizei, nachdem er von der Fahndung gehört hatte. Die Polizisten fanden den gesuchten Mann gefesselt in der Wohnung. Dies hatte der "Spiegel" zunächst berichtet - diese Informationen wurden der ARD aus Sicherheitskreisen bestätigt.

Zuvor war bundesweit nach dem 22-jährigen Syrer gesucht worden. Er steht unter dringendem Verdacht, einen Sprengstoffanschlag geplant zu haben. Er war seit einer Anti-Terror-Razzia am Samstag in Chemnitz auf der Flucht. Al-Bakr war einer Festnahme knapp entkommen. Bei der anschließenden Durchsuchung einer Wohnung, in der er sich aufgehalten hatte, waren mehrere Hundert Gramm eines hochexplosiven Sprengstoffs gefunden worden.

Hinweis ausländischer Nachrichtendienste

BND und Bundesamt für Verfassungsschutz wurden nach ARD-Informationen aufgrund von verschiedenen Hinweisen ausländischer Nachrichtendienste auf den Fall aufmerksam. Dem Verfassungsschutz gelang es dann, die Person zu identifizieren und zu lokalisieren, bevor der Fall am Freitag der sächsischen Polizei übergeben wurde. "Das alles passierte innerhalb relativ kurzer Zeit - der erste Hinweis soll vor etwa zwei Wochen eingegangen sein", so ARD-Terrorismusexperte Götschenberg.

Anschläge auf Flughäfen?

Nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" handelte es sich bei dem Syrer um einen Flüchtling, der offenbar Verbindungen zur Terrormiliz "Islamischer Staat" hatte. Anscheinend war auch schon über ein mögliches Anschlagsziel diskutiert worden: Die Rede war von Berliner Flughäfen. Entsprechende Hinweise liefen beim Gemeinsamen Terrorismus-Abwehrzentrums (GTAZ), beim Bundesnachrichtendienst und dem Verfassungsschutz ein.

Andreas Franz, MDR, zur Festnahme des gesuchten Syrers in Leipzig

