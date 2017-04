Auf ihrem Parteitag hat die FDP an jahrzehntelangen Grundüberzeugungen gerüttelt. Die liberalen Themen bleiben, doch die Prioritäten haben sich verschoben. Vor allem junge Liberale äußerten sich zufrieden.

Von Ulla Fiebig, ARD-Hauptstadtstudio

Wirklich heiße Debatten waren eigentlich vom Parteitag nicht zu erwarten. Der inhaltliche Kurs sei klar und gut vorbereitet, hieß es im Vorfeld, das Wahlprogramm immerhin seit einem Jahr intern in Arbeit, die Bildungspolitik als neues Topthema gesetzt.

In der Debatte wird es dann allerdings doch recht hitzig. Die FDP rüttelt in einigen Punkten an jahrzehntelangen Grundüberzeugungen.

Bund soll bei Bildung mitreden

Bildung will sie als gesamtstaatliche Kraftanstrengung verstehen. Dabei war die FDP bisher der Hüter des Kooperationsverbots, also der strikten Trennung von Bund- und Länderzuständigkeiten. Jetzt soll der Bund bitteschön mit dafür sorgen, dass Schulgebäude auf dem bestmöglichen Stand sind und auch mehr Geld in die digitale Ausstattung fließt.

Christian Lindner hatte dazu am Freitag zwei plakative Sätze parat: "Nur weil Kinder gern im Dreck spielen, müssen die Schulen nicht so aussehen", ist der eine. Der andere: "Der Bundesfinanzminister darf zwar Schulen in Burundi und Botswana sanieren, aber in Bonn und Böblingen nicht."

"Was uns antreibt, ist der Mensch"

Generalsekretärin Nicola Beer legt sich für mehr Qualität in der Bildung ins Zeug. Sie betont in ihrer Rede am Vormittag, dass die besten der besten Lehrer und Erzieher gebraucht würden, und die sollten dann auch besser bezahlt werden. Die FDP wolle in diesem Land die Leidenschaft entfachen für eine Bildungsoffensive und bei den Investitionen unter die Top-Nationen im internationalen Vergleich aufsteigen.

"Bildung ist der Schlüssel zum persönlichen Glück, aber genauso zu einer aufgeklärten Gesellschaft und einem innovativen Land", sagte FDP-Generalsekretärin Nicola Beer auf dem FDP-Parteitag.

"Was uns antreibt, ist der Mensch“, ruft Beer in den Saal. Dem Einzelnen Mut zu machen, ihn stark zu machen, darum gehe es der FDP. Ihr Auftritt ist als Höhepunkt des Tages vorgesehen. Auch deswegen hatte Lindner für heute zurückgezogen. Man ist um alles bemüht, das den Eindruck der Ein-Mann-Show etwas entkräften kann. Mit überschaubarem Erfolg.

Beer wirkt zwar entschlossen und kämpferisch, bleibt aber vor allem bei Überschriften. Eine Rede für den Kopf, weniger für Bauch und Herz der Delegierten. Die halten sich vornehm zurück mit Applaus, erst ganz zum Schluss brandet er auf. Im Moment zählt demonstrative Unterstützung.

Es bleibt beim Vorschlag des Vorstands

In der Aussprache wird deutlich, wie sehr die Partei mit ihrer Haltung zum Kooperationsverbot und zu weiteren Zentralisierungsanstrengungen ringt. Es gibt diejenigen, die Föderalismus und Wettbewerb höher bewerten. Andere erzählen von unzumutbaren Zuständen in den Schulen und erinnern ihre Partei daran, sie wolle doch jetzt mutig sein.

Am Ende bleibt es beim Vorschlag des Bundesvorstandes. Der Begriff Kooperationsverbot steht zwar nicht ausdrücklich im Wahlprogramm, gemeint ist aber genau das: eine stärkere Verantwortung des Bundes für bessere Bildung.

Abgabe der Stimmzettel: Die FDP berät bis Sonntag ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl. Nach der Wahlschlappe vor vier Jahren will die Partei im September wieder in den Bundestag einziehen.

Junge Liberale zeigen sich zufrieden

Selbst die notorisch unbequemen Jungen Liberalen finden das Wahlprogramm im Großen und Ganzen gut. Als junger Mensch fühle man sich in der FDP von 2017 ein bisschen wohler als in der von 2013 oder 2009, sagt JuLi-Chef Konstantin Kuhle im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio.

Das liege auch daran, dass sich die FDP jetzt nicht mehr nur auf Wirtschaft und Steuerpolitik konzentriere, sondern mit Bildung und Infrastruktur auch die gesellschaftlichen Voraussetzungen für wirtschaftlichen Erfolg besetze.

Steuerpolitik weiterhin Thema

Allerdings, und das war Lindner in seiner Rede am Freitag ausgesprochen wichtig: Steuerpolitik werde die FDP weiterhin machen und natürlich nicht den anderen Parteien überlassen. Gerade in Zeiten, in denen die Einnahmen des Staates so üppig seien.

Die Programm-Beratung könnte sich bis in den Abend ziehen. Beim Thema Doppelpass dürfte nochmal Spannung aufkommen.

Die Linie des Bundesvorstandes kann so zusammengefasst werden: Mehr Doppelpässe, damit qualifizierte Zuwanderung möglich sei, aber nach der Enkel-Generation solle damit dann Schluss sein. So sei das übrigens auch jetzt schon, wenn Deutsche auswandern.