Mit dem Themen Bildung, Netzausbau, Steuerentlastungen will die FDP wieder in den Bundestag zurückkehren. Die Liberalen haben auf ihrem Parteitag in Berlin ihr Wahlprogramm beschlossen. Die Kernpunkte: mehr Geld für Bildung, schnelleren Ausbau des Internets, weniger Steuern.

Auf ihrem Parteitag in Berlin hat die FDP ein Wahlprogramm beschlossen, mit dem die Partei in den Bundestag zurückkehren will. Ein Kernpunkt: Es soll massive Investitionen im Bildungssektor geben. Ziel ist, dass der Bund mehr finanziellen Einfluss auf die Schulpolitik gewinnt und dadurch das deutsche Bildungssystem wieder in die Weltspitze führt.

FDP-Parteitag: Liberale beschließen Wahlprogramm

tagesschau 13:15 Uhr, 30.04.2017, Kristin Joachim, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-283999~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Schnelleres Internet für alle ist ein weiterer Programmpunkt, den sich die Freien Demokraten auf die Fahnen geschrieben haben. Außerdem wollen sie deutliche Steuerentlastungen erzielen. Drei weitere Forderungen: Gegenüber Euro-Krisenstaaten soll Deutschland eine harte Haltung zeigen, die EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei sollen beendet werden. In der Innenpolitik drängen die Liberalen auf klare Regeln für "verbindliche Integration" von Zuwanderern .

Am Vormittag hatte sich die FDP gegen ein Verbot des in- und ausländischen Versandhandels mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln ausgesprochen. Im Gegenzug verlangt die Partei aber einen Ausgleich für die ortsgebundenen Apotheken. Sie sollen besondere Leistungen wie individuelle Beratung abrechnen können. Auch ein Sicherstellungszuschlag für Apotheken an abgelegenen Standorten sollte möglich sein sowie angemessene Honorare für Notdienste.