Inzwischen ist der Tatverdächtige im Fall Susanna gefasst. Doch wie konnte er mit falscher Identität ein Flugzeug besteigen? Und wird er jetzt ausgeliefert? tagesschau.de klärt wichtige Fragen.

Von Sandra Stalinski, tagesschau.de

Es gibt kein Auslieferungsabkommen zwischen Deutschland und dem Irak, dennoch sind in Einzelfällen Auslieferungen möglich. "Das mit der Auslieferung läuft jetzt nach den internationalen Regeln", sagte Horst Seehofer am Rande der Innenministerkonferenz in Quedlinburg. Mit Hilfe von Polizei und Auswärtigem Amt würden alle nötigen Anträge gestellt.

Das könnte allerdings kompliziert werden. "Wir haben wenig Erfahrung, wie sich der Irak in so einer Lage verhält", sagte eine Sprecherin der zuständigen Staatsanwaltschaft in Wiesbaden. Nach Recherchen des ARD-Sicherheitsexperten Michael Götschenberg gibt es keinen generellen Auslieferungsverkehr mit dem Irak, weil das das Problem der Gegenseitigkeit aufwerfen würde. Deutschland müsste dann also ebenfalls bereit sein, in den Irak auszuliefern. Wegen der mangelnden Rechtsstaatlichkeit und der drohenden Todesstrafe dürfte das allerdings schwierig sein.