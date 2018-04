Der Gesetzentwurf zum Familiennachzug von Innenminister Seehofer sorgt für Misstöne in der Großen Koalition: CSU-Politiker Dobrindt und SPD-Vize Stegner kriegen sich über Detailfragen in die Haare.

In der Diskussion über die Neuregelung des Familiennachzugs von Flüchtlingen haben sich Politiker der Koalitionspartner CSU und SPD einen Schlagabtausch geliefert: Der Landesgruppenchef der Christsozialen, Alexander Dobrindt, ging SPD-Vize Ralf Stegner scharf an: "Stegners Sozi-Phantasien von Deutschland als Weltsozialstaat landen jetzt auf dem harten Boden des Koalitionsvertrags, mit dem wir vereinbart haben: Der Anspruch auf Familiennachzug wird endgültig abgeschafft."

Der SPD-Politiker hatte einen Gesetzentwurf zum Thema aus dem Innenministerium unter Leitung von Horst Seehofer kritisiert, der vor zwei Tagen publik geworden war. "Die SPD geht keinen Millimeter über den Koalitionsvertrag hinaus", sagte der Vizevorsitzende Stegner am Mittwoch.

Der Gesetzentwurf Seehofers sieht harte Auflagen vor für den Nachzug von Familienangehörigen mit eingeschränktem Schutzstatus und führt Auswahlkriterien auf.

Ralf Stegner @Ralf_Stegner Neue Debatte um Familiennachzug von Flüchtlingen mit subsidiärem Schutzstatus.

Koalitionsverhandlungen mit der Union waren schwierig genug. Mit der SPD gibt es bei Umsetzung nur wegen bayerischen Wahlkampfgetöses von Seehofers CSU keinen Millimeter weniger als vereinbart! Twitter 05.04.2018 07:28 Uhr via

Begriff "Gefährder" im Gesetzentwurf konkretisiert

Der Entwurf, der die im Koalitionsvertrag vereinbarten Regelungen zum Familiennachzug umsetzen soll, sieht etwa konkret vor, dass künftig Terror-Sympathisanten, Hasspredigern oder Kriegsverbrechern der Familiennachzug verweigert wird. Der Koalitionsvertrag schloss lediglich "Gefährder" explizit von der Regelung aus.

Uneinigkeit zwischen den Koalitionspartnern herrscht noch beim Punkt Familiennachzug bei Eheschließungen vor Fluchtbeginn.

Verwirrung gab es zudem im Fall von Hartz-IV-Beziehern: Entgegen einiger Medienberichte soll der Familiennachzug nicht verwehrt werden, wenn die subsidiär Geschützten in Deutschland Sozialleistungen wie Hartz IV beziehen. Das betonte das Innenministerium am Abend noch einmal.

Weiterhin soll laut Entwurf gelten: Nur Ehepartner, minderjährige Kinder und Eltern minderjähriger unverheirateter Flüchtlinge dürfen nachziehen. "Sonstige Familienangehörige, einschließlich Geschwister", fallen nicht unter die Regelung, heißt es - auch das entspricht der derzeitigen Regelung.

Vorteile für Integrationswillige gefordert

Nach dem Willen des stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag, Stephan Harbarth (CDU), sollen darüber hinaus vor allem integrationswillige Flüchtlinge beim Familiennachzug bevorzugt werden. "Wer sich anstrengt und fleißig ist, wer Deutsch lernt und seinen Lebensunterhalt durch Arbeit sichert", müsse bessergestellt werden als andere, sagte Harbarth der "Rhein-Neckar-Zeitung".

Das Papier des Innenministers sei "genau das richtige Signal", teilte Dobrindt mit. Ein Familiennachzug werde demnach nur noch in klar begrenzten humanitären Einzelfällen gewährt.

Auch CSU-Generalsekretär Markus Blume verteidigte die Pläne Seehofers gegen Kritik und warnte davor, "die rechte Keule zu schwingen". Er könne nichts Verwerfliches daran erkennen, wenn beim Familiennachzug nur Ehepartner, minderjährige Kinder und Eltern minderjähriger, unverheirateter Flüchtlinge nachziehen dürfen, sagte Blume der "Passauer Neuen Presse". "Ganz im Gegenteil: Das ist der richtige Weg!"

Maas will Kontingent ausschöpfen

Nach Ansicht von Außenminister Maas darf das vereinbarte Kontingent von monatlich bis zu 1000 nachziehenden Angehörigen von Flüchtlingen mit subsidiärem Schutz nicht eingeschränkt werden.

Inzwischen schaltete sich Bundesaußenminister Heiko Maas in den Streit ein. Bei einem Besuch in Jordanien machte er vor Journalisten deutlich, dass das von Union und Sozialdemokraten vereinbarte Kontingent von monatlich bis zu 1000 nachziehenden Angehörigen von Flüchtlingen mit subsidiärem Schutz nicht eingeschränkt werden dürfe. Er werde "ganz sicherlich keinem Entwurf zustimmen", der in erster Linie dazu gedacht sei, "das Kontingent eher zu verringern als dass wir es ausschöpfen können", sagte er. Allerdings ließ Maas offen, ob er diese Stoßrichtung in dem von Seehofer vorgelegten Papier ausmacht.

Dem Vorwurf, der Gesetzentwurf gehe über die bisherigen Verabredungen von Union und SPD hinaus, widersprach das Innenministerium. Der Parlamentarische Staatssekretär Stephan Mayer (CSU) sagte der "Passauer Neuen Presse": "Der auf der Koalitionsvereinbarung fußende Gesetzentwurf trifft eine sachgerechte Interessenabwägung."

Das Papier befindet sich derzeit in der Abstimmung zwischen den Ministerien. Laut Koalitionsvertrag sollen von August an pro Monat 1000 Ehepartner, minderjährige Kinder und Eltern aus humanitären Gründen zu den subsidiär Geschützten nachziehen dürfen. Damit würde der im Frühjahr 2015 gestoppte Familiennachzug für diese Flüchtlinge wieder möglich.

