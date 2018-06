Fall Susanna Verdächtiger wieder in Deutschland

Der Tatverdächtige im Fall Susanna ist wieder in Deutschland. Das teilte Bundesinnenminister Seehofer mit. Ali B. war aus dem Irak nach Frankfurt gebracht worden. Er wird verhört und vor einen Haftrichter gestellt.

Der mutmaßliche Mörder von Susanna ist wieder in Deutschland. Eine Lufthansa-Maschine brachte Ali B. aus der nordirakischen Stadt Erbil nach Frankfurt am Main.

"Ich bin froh, dass der von der deutschen Justiz gesuchte, mutmaßliche Täter wieder in Deutschland ist", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer. "So kann das Ermittlungsverfahren schnell vorangetrieben werden."

Für die Familie des Mädchens sei die Rückkehr des Täters "nur ein schwacher Trost". "Für den Staat und unsere Gesellschaft ist es aber wichtig, dass Straftaten aufgeklärt und Tatverdächtige der Justiz zugeführt werden".‎

Vernehmung in Wiesbaden

Der Verdächtige wurde der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zufolge mit dem Hubschrauber zum Polizeipräsidium Wiesbaden geflogen. In Handschellen und von mehreren Beamten begleitet wurde er in das Polizeipräsidium gebracht, wo er noch in der Nacht zu den Vorwürfen gegen ihn befragt werden solle. Am Sonntag solle er einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die am Mittwoch in Wiesbaden tot aufgefundene Susanna ist nach bisherigem Ermittlungsstand Opfer eines Gewaltdelikts geworden. Ali B. steht im Verdacht, das Mädchen in der Nacht vom 22. auf 23. Mai vergewaltigt und anschließend getötet zu haben. Er war nach Angaben der Staatsanwaltschaft am vergangenen Samstag überhastet mit seiner gesamten Familie aus Deutschland ausgereist.

Der Tatverdächtige hatte sich in den Nordirak abgesetzt und war dort in der Nacht zum Freitag von kurdischen Sicherheitskräften festgenommen worden.

Verdächtiger soll gestanden haben

Ali B. hatte nach irakischen Polizeiangaben zugegeben, die 14-jährige Susanna aus Mainz umgebracht zu haben. "Als wir ihn verhörten, hat der junge Mann aus Kurdistan gestanden, die junge Deutsche getötet zu haben", so der Polizeichef der nordwestirakischen Stadt Dohuk, Tarik Ahmad, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Ali B. habe ausgesagt, dass er mit Susanna befreundet war und in Streit geraten sei. "Er habe das junge Mädchen getötet, als es gedroht habe, die Polizei zu rufen", sagte Ahmad. Bei einer späteren Pressekonferenz erklärte der Polizeichef, der 20-Jährige habe ausgesagt, das Mädchen erwürgt zu haben.

Merkel für konsequente Ahndung des Mordes

Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich erschüttert über den Tod der 14-Jährigen. "Das unfassbare Leid, das der Familie und dem Opfer widerfahren ist, bewegt jeden und erfasst auch mich", sagte sie am Rande des G7-Gipfels im kanadischen La Malbaie. Sie sprach von einem "abscheulichen Mord" und plädierte für eine entschiedene Ahndung solcher Straftaten. Wenn die Tat bewiesen sei, müsse die Justiz "mit aller Klarheit ein Urteil sprechen".

Merkel sprach von einem "abscheulichen Mord" an Susanna.

Mehrere Kundgebungen in Mainz

Bei mehreren Veranstaltungen wird der 14-Jährigen gedacht.

In Mainz fanden zwei öffentliche Trauerkundgebungen für Susanna statt. Die AfD-Landtagsfraktion veranstaltete am Nachmittag eine Mahnwache vor der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei mit rund 100 Teilnehmern. Der AfD-Landesvorsitzende Uwe Junge wies Vorwürfe zurück, er missbrauche den tragischen Tod der Schülerin für parteipolitische Zwecke. Nach dem Mord an Susanna dürfe die Politik nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sagte er.

Zwei Stunden vor der AfD-Aktion hatte es am Rand des Mainzer Regierungsviertels eine andere Demonstration zum Gedenken an die ermordete Jugendliche gegeben, an der ähnlich viele, meist jüngere Menschen teilnahmen. Redner verurteilten dabei die Tat und alle Formen von Gewalt gegen Frauen, warnten aber davor, das Verbrechen für fremdenfeindliche Hetze zu instrumentalisieren. Für Montagabend hat der DGB eine größere Trauerkundgebung angemeldet, auch die evangelische Kirche hat zur Teilnahme an dieser Versammlung aufgerufen.

Der Fall hatte deutschlandweit für großes Aufsehen gesorgt - auch in der Politik. Diskutiert wird darüber, warum Ali B. trotz unterschiedlicher Namen in den Ausweispapieren und auf der Bordkarte ungehindert in die Türkei fliegen konnte.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 09. Juni 2018 um 22:00 Uhr in den Nachrichten.