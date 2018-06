Fall Susanna Verdächtiger im Irak festgenommen

Der Tatverdächtige im Mordfall Susanna ist im Nordirak festgenommen worden. Das teilte Bundesinnenminister Seehofer mit. Der 20-Jährige sei von kurdischen Sicherheitskräften gefasst worden.

Im Fall der getöteten 14-jährigen Susanna ist der verdächtige Iraker Ali Bashar nach den Worten von Innenminister Horst Seehofer von kurdischen Sicherheitskräften im Irak festgenommen worden. Seehofer sprach nach Abschluss der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern in Quedlinburg von einem "Fahndungserfolg der Bundespolizei".

tagesschau 14:00 Uhr, 08.06.2018







Dank an kurdische Sicherheitskräfte

Bashar sei in der Nacht durch kurdische Sicherheitsbehörden im Nordirak auf Bitten der Bundespolizei festgenommen worden. Der 20-jährige Iraker wird verdächtigt, das 14 Jahre alte Mädchen Susanna vergewaltigt und getötet zu haben.

Die Jugendliche aus Mainz war zuvor zwei Wochen lang vermisst worden. Am Mittwoch wurde schließlich die Leiche in einem Erdloch in Wiesbaden entdeckt.

Seehofer dankte den kurdischen Sicherheitskräften und der deutschen Bundespolizei für die Zusammenarbeit.

Legale Ausreise vor Fahndungsbeginn

Bevor er zur Fahndung ausgeschrieben wurde, war Bashar nach Angaben des Bundesinnenministeriums mit seiner Familie legal über den Düsseldorfer Flughafen ausgereist und hatte sich nach Erbil im Nordirak abgesetzt.

Zu diesem Zeitpunkt löste sein Name keinerlei Alarm aus: Er wurde erst zwei Tage später als Tatverdächtiger im Fall Susanna zur Fahndung ausgeschrieben. Die Gruppe habe deutsche Aufenthaltserlaubnisse und so genannte Laissez-Passer-Papiere gehabt, die von der EU oder Deutschland ausgestellt würden, wenn kein gültiger Reisepass vorliege.

Laut Bundespolizei kaufte Bashar die Flugtickets unter falschem Namen. Am Flughafen kontrollierte die Bundespolizei aber nur die Ausweisdokumente, die in arabischer Schrift ausgestellt waren und zu den Personen passten. "Die vorgelegten Dokumente waren echt, gültig und berechtigten zur Ausreise", erklärte das Bundespolizeipräsidium in Potsdam.

Der Fall sorgte deutschlandweit für großes Aufsehen - auch in der Politik. So wird über die Frage diskutiert, weshalb Ali Bashar trotz unterschiedlicher Namen in den Ausweispapieren und auf der Bordkarte ungehindert in die Türkei fliegen konnte.

Seehofer sagte dazu: "Mir ist wichtig, der Bevölkerung mitteilen zu können, dass nach diesem furchtbaren Verbrechen sich Gott sei Dank aufgrund der internationalen Zusammenarbeit niemand mehr - an welcher Stelle in dieser Erde (auch immer) - sicher fühlen kann." "Das ist für betroffene Familien natürlich nicht der Trost", sagte der Minister weiter. Dennoch sei es für die "staatliche Gemeinschaft" wichtig, "dass auf ein so furchtbares Verbrechen dann möglicherweise auch die Sühne kommt".

Sebastian Kisters, HR, zur Festnahme des mutmaßlicher Mörder von Susanna im Irak

tagesschau 14:00 Uhr, 08.06.2018







Zahlreiche Demos und Gegendemos in Mainz

In den kommenden Tagen ist in Mainz eine Serie von Demonstrationen und Mahnwachen geplant. Am Samstag lädt die "Gutmenschliche Aktion Mainz" zu einer Trauerkundgebung für Susanna auf den Petersplatz ein und wendet sich gegen Rassismus. Fast zeitgleich will die AfD-Landtagsfraktion von Rheinland-Pfalz unter dem Motto "Es reicht! Endlich Konsequenzen ziehen!" vor der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei demonstrieren.

Am Sonntag plant die Initiative "Beweg was! Deutschland" in Mainz eine Demonstration. Sie hatte unter dem Titel "Merkel muss weg" in den vergangenen Wochen Demos gegen illegale Einwanderung veranstaltet. Im Gegenzug will ein Bündnis mit dem Namen "Kein Platz für Menschenfeinde - Refugees welcome" gegen Fremdenfeindlichkeit demonstrieren.

Für Montag hat die Initiative "Kandel ist überall" in Mainz eine Mahnwache angemeldet. Die Gruppierung wird dem rechtspopulistischen Spektrum zugerechnet. Sie hatte nach dem Tod des Mädchens Mia in Kandel bereits mehrfach in der pfälzischen Stadt demonstriert. Mias ehemaliger Freund, ein Flüchtling aus Afghanistan, ist wegen Mordes angeklagt. Für die gleiche Zeit lädt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zu einem stillen Gedenken ein.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 08. Juni 2018 um 14:00 Uhr.