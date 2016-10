Böhnhardt und Fall Peggy DNA-Probe vermutlich nicht verunreinigt

Mit dem DNA-Fund des mutmaßlichen NSU-Terroristen Böhnhardt fügen sich im Fall Peggy Puzzleteile. Nach Informationen des BR kann die Probe nicht verunreinigt sein, weil die Fälle in unterschiedlichen Instituten untersucht wurden.

Welche Verbindung gibt es zwischen dem mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt und der 2001 ermordeten Peggy? Seit Jahren verlaufen die Ermittlungen der Kriminalisten ins Leere. Die Erklärung, dass die DNA-Probe verunreinigt sein könnte, kann nun nach Informationen von BR-Reporterin Birgitt Roßhirt mit ziemlicher Sicherheit ausgeschlossen werden.

Demnach sei die Meldung falsch, dass beide Fälle im selben rechtsmedizinischen Institut untersucht worden seien. Böhnhardts DNA hätten Rechtsmediziner des Landeskriminalamts in München untersucht. Die Rechtsmediziner in Jena wiederum seien nur im Fall der gefundenen Leiche von Peggy involviert gewesen und nicht bei der jetzt gefundenen Spur von Böhnhardt. Damit werde es immer wahrscheinlicher, dass es eine Verbindung zwischen beiden Tatkomplexen gibt, sagt Roßhirt. "Spontan gingen alle von einer Verunreinigung aus, weil es einfach zu unwahrscheinlich erschien, dass sich zwei so große Kriminalfälle verquicken", so Roßhirt. Der Fall Peggy erhalte eine völlig neue Wendung.

Birgitt Roßhirt, BR, mit einer Einordnung der neuen Spur

tagesschau24 11:15 Uhr, 14.10.2016







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-222729~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Am Donnerstagabend hatten die Polizei in Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bayreuth bekanntgegeben, dass am Fundort der Skelettteile des verschwundenen Mädchens Genmaterial von Böhnhardt gefunden worden war.

Bereits 1993 wurde Böhnhardt in den Zusammenhang mit dem Mord an einem 9-jährigen Jungen in Jena gebracht. Böhnhardt war von einem Schulfreund des Mordes an dem Kind bezichtigt worden. Bewiesen werden konnte das nie. Der Fall ist bis heute ungelöst, doch nun wird der Fall nach Angaben der Staatsanwaltschaft Gera neu überprüft.

Welche Rolle spielt das Wohnmobil?

Zudem erscheint ein Hinweis im Mordfall um das Mädchen in einem ganz neuen Licht: "Als Peggy vor 15 Jahren verschwand, berichteten Zeugen von einem Wohnmobil", sagt Roßhirt. Die Suche blieb erfolglos - bis heute. Über die Terrorosten Böhnhardt und Mundlos weiß man, dass sie ebenfalls in einem Wohnmobil unterwegs waren. Kindersachen, die man in dem Fahrzeug fand, wurden nun näher untersucht. Doch es konnten keine DNA-Spuren von Peggy gefunden werden.

Die damals neunjährige Peggy war am 7. Mai 2001 im nordbayerischen Lichtenberg auf dem Heimweg von der Schule verschwunden. Am 2. Juli dieses Jahres fand ein Pilzsammler Teile ihres Skeletts in einem Waldstück im Saale-Orla-Kreis - nur rund 15 Kilometer vom Heimatort des Mädchens entfernt.

NSU-Wochenendhaus in Nähe des Skelett-Fundortes

Nach Informationen des BR soll es unweit der Stelle, an der die Skelettteile des Mädchens entdeckt wurden, ein Wochendendhaus aus dem familiären Umfeld des NSU geben. "Da ergeben sich möglicherweise auch räumliche Verbindungen zwischen dem Fundort der Leiche von Peggy und zu einem möglichen Tatort oder Verbringungsort in dieser Hütte," sagte die Vorsitzende des Thüringer NSU-Ausschusses, Dorothea Marx , dem SWR. Die Verbindung komme daher "nicht aus heiterem Himmel."

Auch ein Zusammenhang zwischen dem NSU und Straftaten an Kindern sei nicht neu, sagte Marx und verwies auf den früheren V-Mann Tino Brandt: "Wir wissen ja spätestens seit Tino Brandt, der wegen 66-fachen Kindesmissbrauchs rechtskräftig verurteilt worden ist, dass es da durchaus Verbindungen gibt zu pädophilen Kreisen und auch zu pädophilen Straftaten."

Nebenklage fordert neue Beweisaufnahme

Rechtsanwalt Mehmet Daimagüler, Vertreter der Nebenklage im NSU-Prozess, forderte Beate Zschäpe als einzige Überlebende des NSU auf, sich zu den neuen Erkenntnissen im Fall Peggy zu äußern. "Ich würde mir wünschen, dass Frau Zschäpe auch in diesem Fall an der Aufklärung mitwirkt und auspackt, was sie dazu weiß", sagte er der Nachrichtenagentur dpa und forderte auch eine neue Beweisaufnahme im NSU-Prozess.

Das Oberlandesgericht München teilte unterdessen bereits mit, dass der Prozess gegen den NSU trotz der DNA-Spuren zunächst "ganz normal" weiter geht.