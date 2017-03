Einkaufszentrum Limbecker Platz in Essen

Einkaufszentrum soll Montag wieder öffnen

Sicherheitskreise gehen von Attentätergruppe aus

Ein Festgenommener aus Oberhausen wieder frei

Nach dem verhinderten Anschlag auf das Einkaufszentrum am Limbecker Platz in der Essener Innenstadt hat die Suche nach den Hintermännern begonnen. Drahtzieher soll nach WDR-Informationen ein Salafist aus Oberhausen sein. Er war nach Syrien ausgereist und den Behörden bekannt. Er hat über Messenger-Dienste versucht, mehrere Menschen für den Anschlag in Essen zu motivieren. Dabei lieferte er den WDR-Informationen zufolge eine Anleitung für den Bombenbau mit. Der Mann soll einen Bezug zur Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) haben.

Die Anschlagsplanung habe vermutlich ein Attentat einer ganzen Tätergruppe vorgesehen, berichtete unterdessen die Deutsche Presse-Agentur. Ein Teil soll sich in Deutschland befunden haben, ein anderer Teil sollte aus dem Ausland anreisen. Peter Elke, Sprecher der Polizei Essen, wollte das am Sonntagvormittag (12.03.2017) gegenüber dem WDR weder bestätigen noch dementieren. Er verwies auf laufende Ermittlungen. Das NRW-Innenministerium lehnte ebenfalls eine Stellungnahme ab.

Verdächtiger aus Oberhausen wieder auf freiem Fuß

Das Essener Shoppingzentrum war am Samstagmorgen nach Hinweisen auf ein Attentat geräumt und abgeriegelt worden. Noch am selben Tag waren im Zuge der Ermittlungen auch zwei Männer in Oberhausen festgenommen worden. Einer der beiden wurde in einem Internetcafé festgesetzt. Er kam nach Angaben der Polizei noch am Samstagabend wieder auf freien Fuß.

Der zweite Mann, der in seiner Wohnung festgenommen wurde, werde derzeit noch vernommen, so Polizeisprecher Elke am Sonntag. Es sei aber möglich, dass man auch ihn wieder gehen lassen müsse. "Wir brauchen handfeste Beweise." Die im Internetcafé und in der Wohnung sichergestellten Gegenstände würden derzeit noch ausgewertet.

Einkaufszentrum Limbecker Platz in Essen

Großaufgebot der Polizei sicherte Einkaufszentrum

Das Gemeinsame Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern (GTAZ) hatte sich in den vergangenen Tagen mehrfach mit den sehr kurzfristig bekannt gewordenen Anschlagsplänen befasst. Die Essener Polizei war direkt eingeschaltet worden, nachdem die Details der Planungen sich konkretisiert hätten, hieß es weiter. Die Polizei war den ganzen Samstag über mit einem Großaufgebot vor Ort, um das Essener Einkaufszentrum zu sichern.

Am Sonntag gab die Polizei dann für den Limbecker Platz Entwarnung. "Wenn sich die Lage heute nicht mehr verändert, gehe ich davon, aus, dass das Einkaufszentrum am Montag wieder ganz normal öffnet", so Sprecher Peter Elke. Auch das Bürgertelefon, bei dem am Samstag hunderte Anrufe eingingen, wurde inzwischen wieder abgeschaltet.