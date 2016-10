Fall Böhmermann Erdogan legt Beschwerde ein

Es hat nicht einmal eine Woche gedauert: Am Dienstag hatte die Mainzer Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen Jan Böhmermann wegen dessen "Schmähgedichts" eingestellt - jetzt hat der türkische Präsident Erdogan über seinen Anwalt Beschwerde eingelegt.

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat Beschwerde gegen die Einstellung der strafrechtlichen Ermittlungen gegen den ZDF-Moderator Jan Böhmermann eingelegt. Die Beschwerde wurde durch einen Rechtsanwalt Erdogans im Namen des türkischen Staatschefs erhoben. Sie ging am Sonntag bei der Staatsanwaltschaft Mainz und der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ein, wie die die Leitende Oberstaatsanwältin Andrea Keller in Mainz mitteilte.

Die entsprechenden Akten werden demnach nun der Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz zugeleitet, die über die Beschwerde zu entscheiden hat. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, ist noch nicht klar. Es werde "zu gegebener Zeit" darüber informiert, so die leitende Oberstaatsanwältin in Mainz.

Verfahren eingestellt: Jan Böhmermann in der Kulisse seiner Show "Neo Magazin Royale".

Ermittlungen vergangene Woche eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Mainz hatte ihre Ermittlungen gegen Böhmermann wegen Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhaupts in der vergangenen Woche eingestellt. Der Satiriker hatte Ende März in der ZDF-Sendung "Neo Magazin Royale" ein umstrittenes Schmähgedicht auf Erdogan verlesen. Die Mainzer Ermittler kamen letztlich zu dem Schluss, dass er damit den türkischen Staatspräsidenten strafrechtlich nicht beleidigt hatte. Die in dem verlesenen Gedicht enthaltenen Vorwürfe waren nach Ansicht der Ermittler erkennbar so absurd und übertrieben, dass sie nicht ernst zu nehmen seien.

Böhmermanns Gedicht hatte eine lange Diskussion darüber ausgelöst, was Satire in Deutschland darf und was nicht. Außerdem schaltete sich die Politik ein: Die Türkei verlangte rechtliche Schritte gegen den 35-jährigen Satiriker - kurz darauf machte die Bundesregierung den Weg frei für ein Strafverfahren nach Paragraf 103. Böhmermann legte eine Fernsehpause ein und stand einige Zeit lang unter Polizeischutz. Wegen einer einstweiligen Verfügung des Landgerichts Hamburg darf Böhmermann das "Schmähgedicht" derzeit zu großen Teilen nicht öffentlich wiederholen.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 10. Oktober 2016 um 17:00 Uhr.