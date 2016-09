Wie viel Steuern müssen Firmenerben zahlen? Um diese Frage wird seit Monaten erbittert gestritten, zuletzt setzte das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber eine Frist für eine Einigung. Nun haben sich Bund und Länder verständigt.

Der Streit um die Erbschaftssteuer währte lange.

Nach langem Ringen haben sich Bund und Länder auf eine Reform der Erbschaftsteuer verständigt. Kurz vor Ablauf einer letzten, vom Bundesverfassungsgericht gesetzten Frist einigten sich Vertreter von Union, SPD, Grünen und Linken nach Angaben von Teilnehmern im Vermittlungsausschuss auf neue Regeln zur steuerlichen Begünstigung von Firmenerben. Dem Kompromiss müssen noch der Bundestag und der Bundesrat zustimmen. Dies könnte noch in dieser Woche erfolgen, möglicherweise an diesem Freitag in einem Eilverfahren.

Details noch nicht bekannt

Mit der Einigung werden Firmenerben auch künftig steuerlich begünstigt, wenn sie das Unternehmen längere Zeit fortführen und Arbeitsplätze erhalten. Wie der Kompromiss jedoch genau aussieht, ist derzeit noch nicht bekannt. Zu den besonders umstrittenen Fragen gehörten zuletzt die Unternehmensbewertung, zusätzliche Begünstigungen für Familienunternehmen oder Regeln für Firmenerben, die ihr Privatvermögen nicht antasten wollen. Vor allem zwischen der CSU sowie den von SPD, Grünen und Linken regierten Ländern lagen die Positionen weit auseinander.

Seehofer: "Ich bin sehr zufrieden"

Bayerns Ministerpräsident Seehofer ist zufrieden mit dem Kompromiss.

Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer begrüßte den Kompromiss; "Ich bin zufrieden, sogar sehr zufrieden", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold von den Grünen hob hervor, dass die Verhandlungsteilnehmer "tatsächlich aufeinander zugegangen" seien. Sie werde das Ergebnis nun "wohlwollend prüfen", sagte sie der Zeitung. Ihr sei es "sehr wichtig, dass der Gesetzgeber und nicht das Bundesverfassungsgericht entscheidet".

Einnahmen stehen allein den Ländern zu

Das Bundesverfassungsgericht hatte die bisherigen Privilegien Ende 2014 als zu weitgehend gekippt und schon bis Ende Juni schärfere Vorgaben verlangt. Diese Frist konnte der Gesetzgeber nicht einhalten. Die vom Bundestag vor der Sommerpause beschlossenen Regeln waren SPD, Grünen und Linken in den Ländern zu großzügig. Der Bundesrat lehnte das Gesetz ab.

Mit fünf bis sechs Milliarden Euro pro Jahr spült die Erbschaft- und Schenkungsteuer nur wenig in die Staatskassen. Das ist nicht einmal ein Hundertstel des gesamten Steueraufkommens. Die Einnahmen stehen allein den Ländern zu.