Europaweites Netzwerk Münchner Polizei deckt Einbrecherclan auf

Die Münchner Polizei hat einen Einbrecherclan ausgehoben: Bislang wurden demnach etwa 20 Menschen festgenommen - vor allem junge Mädchen, die von ihren Familien systematisch losgeschickt werden. Doch das Netz der "Einbruchsfirmen" ist deutlich größer.

Die Münchner Polizei ist internationalen Einbrecherclans auf die Spur gekommen, die Mädchen als Täterinnen losschicken. Nach Angaben der Polizei wurden in München bisher etwa 20 Täterinnen gefasst. Es handele sich um "Arbeitsbienen", berichtete der Leiter des Kommissariats "Organisierte Einbruchskriminalität", Reinhold Bergmann. Auch zu Hintermännern drangen die Ermittler vor - vier wurden verhaftet, zwei davon in Kroatien. Zwei sind noch auf der Flucht.

Jeder fünfte Einbruch durch diese Clans?

Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass deutlich mehr Menschen zu den Clans gehörten. Bergmann sagte, die bislang Bekannten seien nur "ein Arm des Kraken". Er rechnet damit, dass es 20 bis 30 "Kraken-Arme" gibt, etwa auch in Belgien, Spanien, Frankreich und Italien. Insgesamt schätzen die Ermittler, dass etwa 500 Menschen den weit verzweigten Clans angehören.

"Wir gehen davon aus, dass diese Gruppierung in Deutschland während der Dauer der Ermittlungen für nahezu jeden fünften Einbruch in Frage kommen kann", sagte Bergmann. In Deutschland hatte die Zahl der erfassten Wohnungseinbrüche jahrelang kontinuierlich zugenommen. 2016 wurde erstmals seit langem wieder ein Rückgang registriert - auf nun bundesweit 151.265 Fälle. Experten machen Banden aus dem Ausland für viele Taten verantwortlich.

Polizei gelingt Schlag gegen internationale Einbrecherbande

Bandenmitglieder in ganz Deutschland gefasst

Die Politik will dem nun unter anderem mit höheren Strafen beikommen. Nach Polizeiangaben konnten drei Mädchen im Alter von 14 bis 19 Jahren und andere in München lebende Bandenmitglieder für 13 Einbrüche verantwortlich gemacht und teils zu Haftstrafen verurteilt werden. Tatsächlich seien es aber wahrscheinlich bis zu hundert Einbrüche gewesen. Mitglieder der Bande wurden auch in Gelsenkirchen, Münster, Villingen-Schwenningen, Hannover und Frankfurt gefasst.

In Kroatien stießen die Ermittler auf schicke Villen mit Marmor und gehobener Ausstattung, die wohl aus den Einbrüchen finanziert worden waren. "Die Leute gingen keiner geregelten Arbeit nach", sagte Bergmann. Rund 100.000 Euro wurden sichergestellt, die tatsächliche Beutesumme ist aber völlig unklar.

Wie eine Firma organisiert

Wahrscheinlich über Generationen hätten die Clans ihr "Geschäft" betrieben - und funktioniert wie eine große Firma, sagte Oberstaatsanwältin Anne Leiding. Alles sei durchstrukturiert gewesen: die Beschaffung von Unterkünften für die Diebeszüge, ein Anwalt für diejenigen, die erwischt wurden - und sogar Geldsendungen an "Kolleginnen" im Gefängnis. In Anspielung auf Manager in großen Unternehmen nannte Leiding die Anführer der Bande aus Kroatien "CEOs", die schon der Großelterngeneration angehörten. Bei zwei jüngeren Tätern sprach sie vom "mittleren Management". Wurden Mädchen in einen anderen Clan verheiratet, flossen hohe, teils sechsstellige Summen, wie Bergmann sagte. "Die Summe richtete sich nach der Kunstfertigkeit und Geschicklichkeit der Frauen." Schon Kinder hätten das Codewort für eine Einbruchstour gekannt: "Spazieren gehen".

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 22. Mai 2017 um 17:00 Uhr.