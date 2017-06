Verdächtiges Gespräch Flugzeug landet unplanmäßig in Köln

Flughafen Köln/Bonn

Der Flughafen Köln/Bonn wurde am Samstag (10.06.2017) um 19 Uhr gesperrt. Gegen 22 Uhr wurde der Flugbetrieb teilweise wieder aufgenommen. Zuvor war ein Flugzeug außerplanmäßig gelandet, weil es einen Verdacht auf eine Bombe an Bord eines A319 gab.

Wie der Flughafen Köln/Bonn am Abend mitteilte, war die verdächtige Maschine von Ljubljana (Slowenien) nach London unterwegs, als der Pilot über ein verdächtiges Gespräch an Bord informiert worden war. Er entschloss sich sofort zur Landung. In dem Gespräch soll nach WDR-Informationen das Wort "Bombe" gefallen sein. Nach der Landung mussten die 151 Passagiere den Easyjet-Flieger über Notrutschen verlassen und wurden in ein Transitgate gebracht. Alle Fluggäste mussten sich anschließend Kontrollen unterziehen. Drei Personen wurden vorübergehend festgenommen und ein verdächtiger Rucksack, der keinem Passagier zugeordnet werden konnte, wurde gesprengt.

Der Flugbetrieb wurde gegen 19 Uhr eingestellt, um 21.50 Uhr wurde der Flugbetrieb nur für Starts wieder freigegeben. Landungen waren noch nicht möglich, da die betroffene Maschine noch auf der Landebahn stand und durchsucht wurde. Zehn Flugzeuge wurden umgeleitet, es kam zu Verspätungen bei 20 Abflügen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Ermittlungen dauerten auch spät in der Nacht noch an.