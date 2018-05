Forschern ist es laut Recherchen von NDR, WDR und "SZ" gelungen, sicher geglaubte Verschlüsselungsprogramme für E-Mails auszuhebeln. Die zuständige Behörde spricht von einer gravierenden Sicherheitslücke.

Von Svea Eckert, NDR, und Anja Bröker, WDR

Kein Geheimdienst, nicht einmal die NSA, konnte sie bislang öffnen. Die Türschlösser für vertrauliche Nachrichten im Internet schienen unüberwindbar: PGP oder S/mime, Krypto-Programme, die Schutz vor ungebetenen Mitlesern verheißen.

Menschenrechtsaktivisten oder Anwälte verschlüsseln besonders sensible Informationen, die sie per E-Mail verschicken. Auch Unternehmen setzen weltweit auf Verschlüsselung. Die Angst vor Industriespionage und Technologieabfluss ist groß. So verschlüsselt die Telekom beispielsweise schon seit zehn Jahren ihre Kommunikation - je nach Vertraulichkeitsstufe. An allen IT-Arbeitsplätzen der mehr als 100.000 Telekom-Mitarbeiter in Deutschland können E-Mails verschlüsselt werden.

Es geht um eine bislang sicher geglaubte Schutzmaßnahme, die nun verwundbarer scheint als bisher angenommen. Einem Forscherteam der Fachhochschule Münster, der Ruhr-Universität Bochum und der KU Leuven ist es nun gelungen, einen der zentralen Bausteine für sichere Kommunikation im digitalen Zeitalter anzugreifen. "E-Mail ist kein sicheres Kommunikationsmedium mehr", sagt Sebastian Schinzel, Professor für Angewandte Kryptografie der FH Münster, der die Forschung geleitet hat.

Fast alle E-Mail-Programme mit Sicherheitslücke

Wenn die Forscher am Fachhochschulzentrum in Münster ihren Angriff demonstrieren, dauert es keine fünf Minuten, bis sie eine verschlüsselte E-Mail auslesen können. Dazu schicken die Forscher den zuvor abgefangenen unleserlichen, verschlüsselten Text der E-Mail in einer unauffälligen Mail erneut an den Empfänger - so verborgen, dass dieser ihn nicht sehen kann. Das E-Mail-Programm reagiert im Hintergrund automatisch darauf, entschlüsselt den Text und schickt ihn unbemerkt an den Angreifer zurück. Möglich macht das eine Einstellung, die in den E-Mails HTML erlaubt. "Das wird bei fast allen Mailprogrammen automatisch aktiviert", sagt Schinzel.

Das BSI empfiehlt, Einstellungen im E-Mail-Client zu ändern.

Nach den jüngsten Erkenntnissen sollten die Konfigurationen dringend geändert werden, sowohl beim Sender als auch beim Empfänger verschlüsselter Nachrichten. "Es ist natürlich eine schlimme Sicherheitslücke", sagt Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). "Gerade wenn Sie Dinge verschlüsseln, wollen Sie, dass es einen hohen Grad an Vertraulichkeit gibt, der auch gewahrt bleibt. PGP und S/mime sind die in Deutschland am häufigsten verbreiteten Verschlüsselungsprogramme. Das setzen wir auch in der Bundesverwaltung ein."

Sicherheitstipps vom BSI

Das BSI empfiehlt Nutzern, sogenannte aktive Inhalte im E-Mail-Client zu deaktivieren. Dazu zählen die Ausführung von HTML-Code und das Nachladen externer Inhalte, die insbesondere bei mobilen Geräten standardmäßig erlaubt seien. Zudem sollten der Mailserver und E-Mail-Clients gegen unautorisierte Zugriffe abgesichert sein.

Die Organisation für digitale Bürgerrechte, Electronic Frontier Foundation (EFF), wird die Sicherheit, die PGP-Verschlüsselung für Aktivisten bietet, herunterstufen. Aber: "Jetzt gänzlich auf Verschlüsselung zu verzichten wäre der falsche Weg. Eine Verschlüsselung mit Schwächen ist immer noch besser als keine Verschlüsselung", erklärt Thomas Tschersich, Leiter der Abteilung Interne Sicherheit bei der Telekom und sieht die Softwarehersteller nun in der Pflicht. Sie sollten "schnellstmöglich Updates zur Verfügung stellen, damit die Sicherheit von E-Mail-Verschlüsselung langfristig gewährleistet werden kann."

Die Forscher aus Bochum und Münster haben betroffene Unternehmen wie Apple und Microsoft schon vor Monaten informiert. Doch eine schnelle Schließung der Sicherheitslücke ist laut der Forscher nicht in Sicht. “Es gibt derzeit keine zuverlässigen Lösungen für dieses Problem”, sagt Schinzel. Am Freitag präsentieren er und die anderen Forscher ihre Ergebnisse auf einer Fachkonferenz in Bochum.

Über dieses Thema berichtete BR aktuell am 14. Mai 2018 um 15:41 Uhr.