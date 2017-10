Immer mehr Drohnen sind in Deutschland unterwegs - mit teils gefährlichen Folgen. Ab Oktober brauchen Besitzer größerer Geräte nun einen "Führerschein", kleinere müssen gekennzeichnet werden. Doch überprüfbar sind die neuen Regeln kaum.

Von Ramin Sina, SWR

Wenn sie abhebt, dann summt kein feiner Bienenschwarm - dann lärmt eher ein alter Staubsauger. Es ist keine kleine Hobbydrohne, das verrät ihr Klang gleich, sondern eine Matrice-Drohne: Zehn Kilo schwer, 6500 Euro teuer, an ihr hängt eine hochauflösende 4K-Kamera.

Björn Meurer hält die Joystick-Steuerung fest in der Hand. Gas geben, steigen lassen, landen. Meurer beherrscht das Steuern von Drohnen. Seit Jahren filmt der freie Kameramann aus dem Taunus professionell mit ihnen aus der Luft.

Wo er sie fliegen lassen darf und wo nicht, das weiß er genau. Über Menschenansammlungen und Wohngebieten ist es zum Beispiel verboten. Ob er sich an die Bestimmungen hält, das habe die Polizei aber noch nie kontrolliert, sagt Meurer. Eher kritische Passanten hätten mal nachgefragt: "Die begegnen mir dann oft mit einer Mischung aus Interesse und Argwohn", erzählt er. "Viele sind beim Thema Drohne noch skeptisch. Denen muss ich dann erklären, dass ich hier fliegen darf."

"Das kann brutal gefährlich sein"

Damit der 39-Jährige auch in Zukunft legal größere Drohnen fliegen kann, braucht er von nun an einen speziellen Kenntnisnachweis: den sogenannten "Drohnenführerschein". Das hat das Bundesverkehrsministerium (BMVI) verordnet. Jeder, der eine Drohne mit einem Gewicht von mehr als zwei Kilogramm fliegen lässt, braucht den Schein. Für Meurer eine überfällige Entscheidung: "In Deutschland darf ja jeder eine Drohne kaufen und sie auch fliegen. Aber nicht jeder weiß genau, was er da macht. Das kann brutal gefährlich sein, wenn man die Kontrolle über eine Drohne verliert."

Das passiert immer wieder: 2015 krachte bei einem Skirennen in Italien eine Drohne auf die Piste und verfehlte den Skirennfahrer nur knapp. Auch im Luftverkehr häufen sich die Zwischenfälle, bei denen die kleinen Flugobjekte zur Gefahr werden. Nach Angaben der Deutschen Flugsicherung (DFS) behinderten Drohnen allein in diesem Jahr in 60 Fällen den Flugverkehr, obwohl sie in der Nähe von Flughäfen eigentlich verboten sind.

Die Politik zieht endlich nach

Immer mehr Drohnen fliegen im deutschen Flugraum. 2017 könnte es schon eine Million sein. Dieses Jahr würden allein 600.000 verkauft, schätzt die DFS. Drohnen boomen - gewerblich und privat. "Drohnen für jedermann, das ist ja eine relativ frische Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre", sagt Meurer. "Die Regierung hat das Thema so ein bisschen verschlafen."

Das BMVI möchte nach eigenen Angaben mit der neuen Verordnung den Luftraum sicherer machen. Nicht nur der Drohnenführerschein für größere Geräte wird Pflicht. Mit dem Stichtag 1. Oktober gilt auch eine Kennzeichnungspflicht für kleinere Drohnen: Sind sie schwerer als 250 Gramm, müssen sie mit einer Plakette versehen werden, auf der Name und Anschrift des Besitzers vermerkt sind. So könne im Schadensfall der Halter schneller festgestellt werden, schreibt das Ministerium. Kristina Kelek von der DFS fordert noch schärfere Regeln: "Plakette schön und gut. Noch besser wäre es, wenn die Drohnen zentral registriert würden." So wie es etwa in den USA schon seit zwei Jahren der Fall ist.

Kontrolle für die Behörden gestaltet sich schwierig

Ein zentrales Register würde vor allem den Landesluftfahrtbehörden helfen. Sie könnten besser nachvollziehen, wer im Luftraum wo unterwegs ist. Bislang ist die Polizei bei der Fahndung nach Drohnenpiloten, die sich nicht an die Bestimmungen halten, auf Zeugen angewiesen, die auf unerlaubte Flieger aufmerksam werden. Effizientes Ermitteln ist das nicht.

Auch andere Fragen bleiben offen: Schreiben die Besitzer den richtigen Namen auf die Drohne? Halten sie sich an die erlaubte Flughöhe von höchstens 100 Metern? Überprüfbar wird das auch trotz neuer Bestimmungen kaum sein. Die Regeln einzuhalten, bleibt wohl vor allem Ehrensache.

Björn Meurer hat seinen Drohnenführerschein sofort gemacht: "Wir, die professionell mit Drohnen arbeiten und davon leben, müssen bei dem Thema voran gehen und Vorbild sein", sagt er. Auch er wünscht sich ein zentrales Register. Damit der Luftraum sicherer wird und skeptische Passanten bei seinem nächsten Film mit der Kameradrohne nicht mehr kritisch nachfragen.