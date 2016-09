Verteidigungsministerin von der Leyen will eine Drohne für die Bundeswehr anschaffen, die bewaffnet werden kann. Doch ein Gerichtsbeschluss macht ihr vorerst einen Strich durch die Rechnung. Auch bei anderen Rüstungsprojekten sieht es nicht gut aus für die Ministerin.

Von Christian Thiels, tagesschau.de

Mit Provisorien kennen sie sich aus bei der Bundeswehr: Neues Kriegsgerät kommt verspätet, funktioniert nicht oder wird schlicht falsch bestellt. Deshalb muss die Truppe ein ums andere Mal improvisieren.

Auch die oberste Chefin der Streitkräfte erlebt das regelmäßig. Weil Ursula von der Leyen eigentlich eine neue europäische Drohne für die Bundeswehr will, diese aber erst entwickelt wird, muss eine "Überbrückungslösung" her. Für ein paar Jahre soll eine am Markt verfügbare Drohne geleast werden, die auch bewaffnet werden kann. Die Wahl des Ministeriums ist auf das israelische Produkt "Heron TP" gefallen, betrieben und gewartet werden sollen die Maschinen vom Airbus-Konzern.

Die Auslieferung der israelischen Drohne "Heron TP" verzögert sich.

Doch diese Verträge darf die Bundeswehr in den kommenden Monaten nicht abschließen. So hat es das Oberlandesgericht Düsseldorf in dieser Woche entschieden. Im Beschluss, der tagesschau.de vorliegt, heißt es, die aufschiebende Wirkung werde verlängert - und zwar bis zur Entscheidung über die Beschwerde des unterlegenen Anbieters, der US-Firma General Atomics.

Verstoß gegen Produktneutralität

Die wollte der Bundeswehr ihre "Predator"-Drohnen verkaufen. Die seien leistungsfähiger und preiswerter als die "Heron TP", so die Argumentation der Amerikaner. Doch die Bundeswehr wollte konkret nur mit den Israelis verhandeln. Das verstoße gegen die Produktneutralität, bemängelte General Atomics und legte bei der zuständigen Vergabekammer des Bundes Beschwerde ein. Die wurde abgeschmettert und so zog die US-Firma Ende August vor das Oberlandesgericht.

Der amerikanische "Predator" soll leistungsfähiger und preiswerter als die "Heron TP" sein.

Das Gericht muss nun klären, ob an der Rechtsauffassung der US-Waffenschmiede etwas dran ist. Und dafür gibt es jetzt einige ziemlich deutliche Hinweise. So schreibt das Gericht in seiner Beschluss-Begründung, die General-Atomics-Beschwerde "enthält in tatsächlicher Hinsicht gewichtige Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass die vergaberechtlichen Grenzen" nicht eingehalten worden sein könnten.

Das dicke Ende für von der Leyen könnte also noch kommen. Denn offenbar räumt die Kammer der Beschwerde der Amerikaner durchaus Chancen ein. Bis zur Klärung darf das Ministerium jedenfalls keine Drohnen bei den Israelis bestellen. Dabei hatte man sich im Bendlerblock noch vor einer guten Woche ziemlich sicher gegeben, das Gericht werde der Auffassung des Ministeriums schon folgen.

Peinliche Verzögerung für von der Leyen

Von der Leyens Planer rechnen schon länger mit einer deutlichen Verzögerung des Drohnenprojektes, denn das Verfahren am Oberlandesgericht könnte sich bis zu neun Monate hinziehen. Trotzdem versucht man den Drohnen-Deal "noch vor der parlamentarischen Sommerpause 2017" in den Bundestag zu bekommen, wie das Wehrresort auf tagesschau.de-Anfrage mitteilt. Einen Anlass, die Auswahlentscheidung zu überdenken, sieht das Ministerium derzeit nicht.

Für von der Leyen ist die Angelegenheit mindestens eine peinliche Verzögerung, denn womöglich kann ein Beschluss über den Drohnenkauf erst nach der Bundestagswahl fallen. Möglicherweise muss das gesamte Vergabeverfahren sogar vollständig neu aufgerollt werden. Im Ministerium hält man auch das augenscheinlich für möglich. Nach der Entscheidung des Gerichts werde zu bewerten sein, "ob die bisherige Auswahlentscheidung Bestand hat oder gegebenenfalls geändert werden muss".

Das wäre dann die zweite juristische Niederlage in Rüstungsfragen für die Ministerin innerhalb kurzer Zeit. Erst vor wenigen Wochen hatte das Landgericht Koblenz geurteilt, dass die angeblich mängelbehafteten G36-Sturmgewehre so geliefert worden sind, wie die Bundeswehr sie bestellt hatte.

Hubschrauber-Auslieferung verzögert sich

Auch an anderer Stelle hat von der Leyen Ärger mit unbemannten Flugzeugen. Schon vor Monaten wurde über den Kauf ferngesteuerter Aufklärungs-Hubschrauber mit hochsensiblen Kameras für die Marine entschieden. In fünf Jahren, also 2021, sollten die Maschinen des österreichischen Herstellers Schiebel auf deutschen Korvetten zum Einsatz kommen. Nun verzögert sich die Einführung um weitere zwei Jahre. Erst 2023 soll das erste Seriensystem geliefert werden. So nachzulesen in einer Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage des Abgeordneten Andrej Hunko von der Linkspartei.

Der Camcopter der österreichischen Firma Schiebel wird erst 2023 ausgeliefert.

Aus Industriekreisen ist zu hören, dass das zuständige Beschaffungsamt eine komplett neue Zulassung der Fluggeräte verlange, obwohl lediglich der Benzin- gegen einen Dieselmotor ausgetauscht werden soll. Die Schiebel-Hubschrauber sind bei etlichen Streitkräften von Verbündeten seit längerem erfolgreich im Einsatz, auch die OSZE nutzt sie im Osten der Ukraine zur Überwachung des brüchigen Waffenstillstandes. Doch auf deutschen Kriegsschiffen werden die Helikopter wohl vorerst nicht eingesetzt. Und das, obwohl sich die Marine von der Leistungsfähigkeit und den Einsatzmöglichkeiten der Maschinen begeistert zeigte - etwa für die Suche nach schiffbrüchigen Flüchtlingen auf dem Mittelmeer.

Neue Drohnensysteme soll auch das Heer bekommen. Und auch hier lässt das Verteidigungsministerium offenbar eine klare Präferenz für bestimmte Hersteller erkennen. Andrej Hunko von der Linkspartei geht davon aus, "dass sich das Heer bei der Erneuerung seiner Drohnenflotte für die weiterentwickelte 'LUNA NG' des bayerischen Herstellers EMT entscheiden werde". Für Hunko ist das ein Ausdruck eines "Drohnen-Klüngels, zu dem auch die Firma Airbus und das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Manching gehören".